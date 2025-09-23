雨一直下… 陸疾控局：使傳染病風險處於較高水平

美國前總統拜登曾說，「非洲是未來」（Africa is the future）。非洲能否成就美國的未來尚不可知，但美國高關稅擋下眾多中國大陸商品後，非洲確實讓不少中國出口商在一片黑暗中看到了未來。 截至2024年，中國已連續16年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。很顯然，北京當局眼中，非洲不僅僅是個劇潛力的出口市場。

2025-09-23 07:00