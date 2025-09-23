聽新聞
雨一直下… 陸疾控局：使傳染病風險處於較高水平
大陸國家疾控局表示，受人員流動、降雨較多、病媒生物活躍，以及宿主動物活動範圍擴大等因素影響，當前中國大陸病媒生物傳染病、自然疫源性傳染病風險處於較高水平，手足口病和諾魯病毒風險高。
據央視新聞報導，大陸國家疾控局通報近期重點傳染病疫情形勢及健康提示，今天是秋分節氣，「秋老虎」餘熱尚在，晝夜溫差逐漸增大。受人員流動、降雨較多、病媒生物活躍，以及宿主動物活動範圍擴大等因素影響，結合傳染病流行規律和疫情多渠道監測結果，目前，病媒生物傳染病、自然疫源性傳染病風險處於較高水平，手足口病、諾魯病毒感染等腸道傳染病聚集性疫情風險增加，流感等其他急性呼吸道傳染病則處於低水平。
大陸國家疾控局還提到，再過一周中國大陸將迎來「十一」、中秋雙節，是民眾外出旅遊的高峰期，出遊前要密切關注相關部門發布的健康信息提示，及時了解目的地的疫情信息，提前做好相應防範，合理安排出行活動。
