理賠是燃油車2倍 新能源車保險在大陸成賠本生意

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
電動車在中國大陸廣受歡迎，但新能源汽車保險市場卻陷入困境。近日舉行的武漢國際汽車展覽會展示多款新推出的電動車，吸引不少民眾目光。（中新社）
中國大陸龐大的新能源汽車保險市場陷入困境。保險公司的風險模型跟不上汽車經濟和駕駛員行為的變化，承保虧損在不斷增加。

據彭博社報導，目前中國道路上已有數千萬輛電動汽車，銷量仍在快速增長。但中國的保險公司發現，平均年齡通常更年輕的新能源汽車車主提出理賠的可能性，約是燃油車車主的兩倍。維修成本也明顯更高。

電動汽車的保費雖然比傳統車險高出20%甚至是後者的兩倍，但至少在過去三年裡，中國新能源車險處於承保虧損狀態。

根據中國精算師協會整理的數據，2024年，中國保險行業新能源車險承保虧損人民幣57億元，今年預計還會再次虧損。

電動汽車提速比燃油車更快，如果駕駛員在顛簸路面上行駛速度過快，通常安裝在底盤商的電池很容易損壞。電動汽車的電池系統複雜，也可能佔到汽車價值的三分之一，而且有的零部件價格高或屬於小眾產品。

另，一些網約車司機為降低保費按私家車投保，也給保險公司帶來挑戰。而新車型不斷推出，則使得車輛類型和駕駛習慣的歷史數據也很快過時。

理賠是燃油車2倍 新能源車保險在大陸成賠本生意

