或憂資產代幣化發展太快 中證監叫停券商設港RWA業務

路透引述兩名消息人士稱，中國證券監管機構已建議一些大陸券商暫停在香港開展現實世界資產（RWA）代幣化業務，表明中國政府對蓬勃發展的離岸數位資產市場感到擔憂。

報導引述知情人士說，最近數周至少有兩家券商收到中證監的非正式指導，要求它們不要在境外開展RWA業務。目前尚不清楚中證監對部分券商停止香港RWA業務的非正式指導將持續多久。

一位消息人士稱，最新的監管指引旨在加強新業務的風險管理，並確保公司提出的主張有強大且合法的業務作為後盾。

香港在過去一年加強將這個亞洲金融中心定位為數位資產中心，包括中國大陸券商在內的許多公司都在為推出虛擬資產交易、投資諮詢和虛擬資產管理服務做準備。

中證監、香港金管局和財經事務及庫務局沒有立即回應路透的置評請求。香港證監會拒絕置評。

實物資產代幣化過程通常將股票、債券、基金甚至房地產等傳統資產，轉化為在區塊鏈上交易的數位代幣。過去幾個月，包括券商在內的許多中國公司都在香港推出RWA。

早前財新網亦引述消息報導，近期大陸對於穩定幣、加密貨幣政策風向有所變動，因應有關業務受到約束，大陸多家大型互聯網公司或逐步退出加密貨幣相關業務，而多家央企和中資銀行在港機構，亦可能暫不參與本港穩定幣牌照申請。不過，該報導刊出後不久便下架了。