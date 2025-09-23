中歐北極快航福州啟航

海傑航運（香港）有限公司旗下的「伊斯坦布爾橋」號集裝箱船21日完成在福州港江陰港區的首次靠泊作業，將裝載寧德時代新能源鋰電池和萬華化學化工產品，駛向歐洲基本港。

中新社報導，據了解，海傑航運推出的這條中國—歐洲北極快航航線，是福建省首條直航歐洲的「冰上絲綢之路」北極快航線路，全程僅需19天，較中歐班列節省7天，比傳統蘇伊士運河航線更是快了20天以上，這是福建省打通歐洲港口海上物流新通道的關鍵舉措。

該航線為福州港腹地企業出口歐洲提供定製化快航服務，也為即將到來的中歐聖誕貿易季以及歐洲化工、建材等相關產業的原料供應提供了便捷高效的物流解決方案。

該航線覆蓋大連、青島、上海、福州、寧波等中國主要港口，直達英國費利克斯托、荷蘭鹿特丹、德國漢堡、波蘭格但斯克等歐洲核心樞紐，全面串聯起中歐經貿關鍵節點。

據悉，海傑航運將福州港江陰港區確定為該航線在福建省的唯一掛靠港，為福州港腹地企業開闢了通往歐洲的「極地捷徑」，讓更多大陸的內陸製造業企業共享北極航線的時效紅利。