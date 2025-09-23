快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

量子人工智能 上海成立聯盟布局

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

21日在上海舉行的以「AI量子：量子智能」為主題的浦江創新論壇專題論壇上，上海量子人工智能聯合體、上海量子科技裝備產業創新聯盟宣布成立。同日，上海量子計算十大應用場景發布。

中新社報導，據悉，這一系列舉措圍繞著上海市量子計算行動計畫部署，進一步加大對量子人工智能這一前沿領域的布局，服務於大陸量子科技的發展戰略。 　　

上海量子人工智能聯合體由復旦大學、上海量子科學研究中心、上海人工智能實驗室等12家科研機構和若干量子領域優勢企業組成。據介紹，未來五年，該聯合體將重點開展量子人工智能學科交叉研究，培育高水平量子人工智能交叉人才團隊。 　

上海量子科技裝備產業創新聯盟由上海科學院牽頭，集聚長三角地區量子科技領域的重點企業及部分科研機構，將以關鍵元器件研發、核心裝備攻關為重點，加速量子技術的產業化應用。 　　

上海量子計算十大應用場景覆蓋電力、金融、物流、新能源與生物醫藥等領域，不僅聚焦實際應用需求，還致力於展現量子計算在解決複雜問題與推動未來產業變革中的巨大潛力。 　　

據大陸國網上海電科院電網技術中心主任潘愛強介紹，上海電力已在研究量子計算優化的可能性，目前正在加速探索量子技術在能源領域的應用，將積極融入上海市量子科技的整體布局。

上海 電力 能源

延伸閱讀

雙城論壇若中斷…陸學者擔心兩岸前景 我學者憂愈不交流愈對立

賴政府嚴審！雙城論壇MOU送件1個月 中央已讀不回

雙城論壇緩辦 問題出在這份MOU涉及的法令限制

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

相關新聞

非洲是未來？美國築關稅高牆 中國對非洲出口大躍進

美國前總統拜登曾說，「非洲是未來」（Africa is the future）。非洲能否成就美國的未來尚不可知，但美國高關稅擋下眾多中國大陸商品後，非洲確實讓不少中國出口商在一片黑暗中看到了未來。 截至2024年，中國已連續16年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。很顯然，北京當局眼中，非洲不僅僅是個劇潛力的出口市場。

東博會及峰會閉幕 經貿簽約超500項

根據21日舉行的第22屆中國—東協博覽會（東博會）、中國—東協商務與投資峰會閉幕新聞記者會消息，截至9月20日，據不完全...

雲南花卉 出口至全球50多地

21日正在舉行的第二十三屆中國昆明國際花卉展中（下稱昆明花展），「中國造、中國芯」「讓中國月季再次綻放全世界」「鮮花從中...

青海數據要素流通中心 揭牌

大陸青海省數據要素流通服務創新中心21日在2025首屆青海數據要素生態大會上揭牌。該中心將為數據要素流通交易提供全鏈條服...

量子人工智能 上海成立聯盟布局

21日在上海舉行的以「AI量子：量子智能」為主題的浦江創新論壇專題論壇上，上海量子人工智能聯合體、上海量子科技裝備產業創...

中歐北極快航福州啟航

海傑航運（香港）有限公司旗下的「伊斯坦布爾橋」號集裝箱船21日完成在福州港江陰港區的首次靠泊作業，將裝載寧德時代新能源鋰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。