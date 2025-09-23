量子人工智能 上海成立聯盟布局

21日在上海舉行的以「AI量子：量子智能」為主題的浦江創新論壇專題論壇上，上海量子人工智能聯合體、上海量子科技裝備產業創新聯盟宣布成立。同日，上海量子計算十大應用場景發布。

中新社報導，據悉，這一系列舉措圍繞著上海市量子計算行動計畫部署，進一步加大對量子人工智能這一前沿領域的布局，服務於大陸量子科技的發展戰略。

上海量子人工智能聯合體由復旦大學、上海量子科學研究中心、上海人工智能實驗室等12家科研機構和若干量子領域優勢企業組成。據介紹，未來五年，該聯合體將重點開展量子人工智能學科交叉研究，培育高水平量子人工智能交叉人才團隊。

上海量子科技裝備產業創新聯盟由上海科學院牽頭，集聚長三角地區量子科技領域的重點企業及部分科研機構，將以關鍵元器件研發、核心裝備攻關為重點，加速量子技術的產業化應用。

上海量子計算十大應用場景覆蓋電力、金融、物流、新能源與生物醫藥等領域，不僅聚焦實際應用需求，還致力於展現量子計算在解決複雜問題與推動未來產業變革中的巨大潛力。

據大陸國網上海電科院電網技術中心主任潘愛強介紹，上海電力已在研究量子計算優化的可能性，目前正在加速探索量子技術在能源領域的應用，將積極融入上海市量子科技的整體布局。