青海數據要素流通中心 揭牌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸青海省數據要素流通服務創新中心21日在2025首屆青海數據要素生態大會上揭牌。該中心將為數據要素流通交易提供全鏈條服務支撐，打造「政產學研用」多方協同的創新生態。

中新社報導，青海省目前電力總裝機突破7100萬千瓦，清潔能源、新能源裝機占比分別達94.6%、70%。去年青海成為中國大陸首個綠色算電協同試點省。綠色算力具備節能、環保、低功耗等特點。

「我們建成大陸全國首個清潔能源和綠色算力調度中心，全面接入三大運營商和青海大學等5家算力中心算力資源數據，青海電信、青海聯通、青海移動綠電占比均達95%左右，綠色算電協同展現廣闊前景。」青海省數據局局長靳力說。  　　

據瞭解，青海省通過制定綠色算力地方標準，建成大陸首個100%清潔能源可溯源綠色大數據中心和共享儲能市場化交易平台，為數據要素市場化配置奠定基礎。　

截至目前，青海省已建在建標準機架約19萬架，已建標準機架使用率超95%，算力規模超1.7萬PFLOPS（每秒執行1千萬億次浮點運算），初步形成「通算+智算+超算」綜合算力供給體系。龍頭企業競相落地，綠色算力產業集聚成勢。 　

「青海地處絲綢之路經濟帶的重要支點，具備構建數位絲綢之路西北樞紐的天然優勢。我們將推動與沿線國家和地區在智慧物流、數位貿易、跨境數據應用等領域的深度合作。」青海省數據局副局長余應功表示。

