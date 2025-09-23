雲南花卉 出口至全球50多地

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第二十三屆昆明國際花卉展日前在雲南省昆明市開幕，吸引眾多民眾前往。（中新社）
21日正在舉行的第二十三屆中國昆明國際花卉展中（下稱昆明花展），「中國造、中國芯」「讓中國月季再次綻放全世界」「鮮花從中國到世界」等標語格外醒目，引八方客商駐足。世界三大花卉產區之一的雲南，正以自主創「芯」，為產業發展錦上添花。

中新社報導，2024年，雲南花卉種植面積達195萬畝，鮮切花產量達206億枝，占大陸全國花卉市場份額的70%，花卉出口至全球50多個國家和地區。 　　 　　

今年，昆明花展首次實現花卉、咖啡、熱帶植物、小漿果「四展合一」，吸引來自法國荷蘭、泰國、巴西等21個國家及港澳台的508家企業參展，匯聚86個國家的3.5萬名專業採購商。 　

數據顯示，雲南累計申請花卉新品種1280個，獲授權新品種800餘個，申請數和授權數居大陸第一，自育新品種市場占有率從5%提高到15%。「好花難遇，好種難求」的局面正在轉變。 　「雲南花卉種業端發展正呈加速上升趨勢。」雲南省農業科學院花卉研究所副所長邱顯欽介紹，此次參展的蝴蝶蘭、非洲菊、月季、高山杜鵑等50餘個新品種，均擁有自主知識產權。該所今年推出的千餘個月季切花新品種及優株中，多個品種被法國花卉企業選中，在法國、肯亞測試種植，未來將推向國際市場。 　　

在雲南月季種業創新研究院展區，99個擁有自主知識產權的花卉品種吸引不少客商詢問、洽談。「中國鮮花要在國際市場有競爭力，就要讓種業裝上更多中國芯。」該研究院研究員李淑斌介紹，目前研究院已收集保存月季品種超3000個、科研育種材料30萬餘份，已申報自主知識產權月季品種273個，數量居大陸前列。 　　

全球鮮花生產大國荷蘭組織22家企業參展。其中不乏荷蘭育種企業與雲南合作方聯合參展。荷蘭阿瑪達花卉育種公司中國區總經理馬斯沛認為，中荷兩國花卉育種領域有深度合作空間。未來，該公司計畫在雲南拓展育種業務。

