東博會及峰會閉幕 經貿簽約超500項

根據21日舉行的第22屆中國—東協博覽會（東博會）、中國—東協商務與投資峰會閉幕新聞記者會消息，截至9月20日，據不完全統計，共取得成果超700項，其中經貿項目簽約超500項，多領域、多形式成果超270項。

新華社報導，中國—東協博覽會秘書處秘書長韋朝暉表示，本屆東博會展覽面積16萬平方公尺，設南寧主展區和桂林旅遊展區，匯聚60個國家3260家企業參展，其中南寧主展區展覽面積10.2萬平方公尺，參展企業1910家；世界500強、中國500強、獨角獸、專精特新「小巨人」等代表性企業432家，比上屆增長7.5%；東協等國際展覽面積占比30%，東協企業627家、占比32.8%，東協參展面積和規模在大陸國內展會繼續保持第一。

據了解，本屆東博會高新技術展品比重大幅增加，其中AI或AI賦能展品占總參展展品比重超過50%。首設的AI專館展出約1200項展品，涵蓋約20款大模型、60款智能機器人、230款數字服務平台/系統、520款AI終端產品等，匯聚了多家龍頭企業的最新成果，生動展現出炫酷科技與生產生活深度融合的美好圖景。

韋朝暉介紹，本屆東博會達成系列投資項目。集中簽約項目155個，其中產業類項目94個，「AI+」賦能千行百業項目44個，涵蓋AI基礎層、技術層、應用層，涉及「AI+」製造業、服務業、農業、文旅等行業領域；國際經貿類項目17個。本屆簽約更加突出製造業招商導向，簽署加工製造項目74個，投資總額占比88%，涵蓋機械裝備、石化化工、有色金屬、新材料、輕工紡織、信息技術等領域。

據中國—東協商務與投資峰會秘書處秘書長楊雁雁介紹，本屆峰會首次運用人工智能技術賦能全流程，峰會對人工智能和數位化轉型的關注與中國—東協自貿區3.0版帶來的新機遇完美契合。截至目前，峰會AI智能撮合平台已為500多家企業撮合配對商務洽談線索共計5300多條，其中為供應商、採購商撮合配對3529條，為投資方、項目方撮合1720條，人工智能點亮合作商機。

據介紹，第23屆東博會舉辦時間初定2026年9月17日至21日，主題國將由菲律賓擔任，長春市將擔任第23屆東博會中國「魅力之城」。