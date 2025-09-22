快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

與劉兆玄會面 陸工信部副部長：助力台資參與新型工業化進程

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄今天說，兩岸企業家峰會目前聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業的合作。記者陳政錄／攝影
前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄今天說，兩岸企業家峰會目前聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業的合作。記者陳政錄／攝影

行政院院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行22日在北京與大陸工業和信息化部副部長熊繼軍會面。熊繼軍表示，工信部將持續落實相關惠台利民政策，助力台資企業參與新型工業化進程。

中共提出新型工業化戰略始於2002年其十六大報告，明確以信息化帶動工業化、高技術產業為先導的發展框架。2025年國務院政府工作報告將其列為建設現代化產業體系的關鍵任務，強調因地制宜發展新質生產力。

證券時報報導，熊繼軍表示，兩岸產業互補性強，合作空間巨大。大陸工信部將持續為台胞台企在大陸創業興業營造良好環境，不斷深化兩岸產業融合發展。

劉兆玄表示，將發揮好兩岸企業家峰會的橋梁紐帶作用，支持台資企業扎根大陸發展，積極探索合作新模式新途徑，實現雙方互利共贏。

劉兆玄於19日至21日出席在北京經濟開發區舉辦的第28屆京台科技論壇。期間他接受港媒中評社訪問指出，近年來兩岸企業交流確實遭遇一些困難，尤其是疫情期間，許多溝通與合作的渠道受到影響。此次率團訪京的重要目的，他希望通過與相關部門的交流，探索解決之道。

目前大陸官方正值「十四五」規劃收官與「十五五」規劃開局的關鍵節點。劉兆玄表示，大陸在推動高質量發展和前沿科技創新方面將延續政策方向，尤其是人工智慧等新興產業的應用拓展，將為兩岸合作帶來新的機遇。

劉兆玄 北京 行政院

延伸閱讀

路透：北京要求大陸券商暫停在香港RWA代幣化業務

拒「台灣護照」買國際線政策轉彎 春秋航空客服：已恢復正常

不得鼓吹「讀書無用論」 大陸整治網路渲染消極悲觀情緒

大陸清理網路言論 點名販賣焦慮與負面情緒

相關新聞

與劉兆玄會面 陸工信部副部長：助力台資參與新型工業化進程

前行政院院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行22日在北京與大陸工業和信息化部副部長熊繼軍會面。熊繼軍表示，工信部...

陸官方：鋼鐵行業年均增長4％ 嚴禁新增產能

中國大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。

陸8月對歐稀土磁鐵出口激增 較前月成長21%

中國大陸8月對歐盟的稀土磁鐵出口激增，這突顯出歐盟相比美國更加依賴中國供應稀土，並且更容易受到華盛頓與北京之間貿易緊張關...

陸晶片上市公司董事長郁發新 突被扣留調查

9月21日，在上海證交所上市的臻鐳科技公告稱，公司實際控制人、董事長郁發新被黃石市監察委員會實施留置措施，暫不能履行董事...

金融時報：中造「星際之門」 挑戰美AI超級強權地位

英國金融時報（FT）報導，中國正在醞釀中國版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中心，也強化網路連結，設法...

中礦業國企釀生態災難 遭尚比亞求償800億美元

中國有色礦業旗下公司今年2月發生的一起事故，近日再次成為熱點。BBC報導指出，尚比亞的農民對兩家與中國有關的公司提起價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。