路透：北京要求大陸券商暫停在香港RWA代幣化業務
路透社引述2名消息人士報導，中國證監會已告知幾家中國券商暫停在香港的現實世界資產（RWA）代幣化業務，顯示北京對於離岸數位資產市場熱潮持保留態度。
RWA代幣化通常是將股票、債券、基金甚至不動產等傳統資產轉換為區塊鏈上交易的數位代幣。近幾個月已有多家中國公司在香港推出RWA代幣化，包括券商。
據知情人士說法，近幾週已有至少2家中國重要券商接獲中證監的非正式指引，要求暫停在離岸執行RWA業務。
其中1名消息人士表示，這道最新指引稱其目的是要加強對1項新業務的風險管理，並確保相關公司的宣傳有強健且合法的業務支撐。
過去1年來，亞洲金融中心香港加緊努力成為數位資產樞紐，許多公司準備在當地推出虛擬資產交易、投資顧問或虛擬資產管理等業務，中國券商也在其中。
反觀曾是世界最大比特幣交易與挖礦中心的中國，現在卻對數位資產採取謹慎態度。尤其是2021年中國以考量金融體系穩定為由，禁止加密貨幣交易和挖礦後，更是如此。
