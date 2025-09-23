台資印刷電路板巨頭 滬電擬赴港掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份近日公告稱，擬籌劃在境外發行股份並在香港聯合交易主板掛牌第二上市。該公司受到AI算力相關產品處於供不應求狀態，且下游行業對算力支撐的依賴度不斷提升，資本支出將持續增加。

該公司公告，此舉主要根據公司總體發展戰略及運營需要，為進一步優化海外業務布局、拓展多元化融資渠道。

目前，公司正計劃與相關中介機構就本次H股發行上市的相關工作進行商討，相關細節尚未最終確定。

滬電股份由吳禮淦創辦，他於1970年代在台灣創辦「吳氏電子」工廠，之後更名為楠梓電子（2316），1992年在昆山創辦滬士電子，成為當年昆山開發區引進的最大台商投資項目，但他去年4月辭世。截至2025年上半年，滬電股份實控人是吳禮淦家族，合計持有公司20.36%股份。

滬電股份業績近年受到AI與高速網路基礎設計需求而增長顯著。截至2025年上半年，滬電股份整體實現營業收入約人民幣84.94億元，年增約56.59%；淨利潤約人民幣16.83億元，年增約47.5%。

從市場來看，滬電股份深耕全球市場，2025年上半年，其外銷收入達到人民幣68.93億元，年增48.59%，佔比達到81.16%。今年第2季泰國生產基地進入小規模量產階段。

該公司上半年一方面透過生產線技術改造，升級瓶頸及關鍵製程，以響應短期市場需求；另一方面，總投資約人民幣43億元的新建AI晶片配套高端PCB擴產項目已於2025年6月下旬開工建設，預計2026年下半年試產。

