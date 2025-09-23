LPR 不動 Q4有望降準降息 人行行長表態將實施適度寬鬆政策

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心昨（22）日公布，9月貸款市場報價利率（LPR）保持不變，1年期與5年期以上分別為3.00%及3.50%。LPR自今年5月下調後，已有四個月按兵不動。分析人士指，第4季大陸有可能實施新一輪降息降準，以支持內需與穩房市。

同日，人行行長潘功勝表示，當前大陸貨幣政策立場是支持性的，將實施適度寬鬆政策。未來將根據宏觀經濟運行情況，綜合運用多種貨幣政策工具，保障流動性充裕，促進社會融資成本下降，支持經濟持續回升與金融市場穩定運行。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，9月兩個期限品種LPR報價保持不變符合市場預期。受政策利率（7天期逆回購利率）保持穩定影響，當月LPR定價基礎未發生變化，銀行缺乏主動下調報價動力。

王青分析，第3季以來，受極端天氣、穩增長政策節奏、外部波動及房地產市場調整等因素影響，消費、投資及工業生產增速有所下行，但年初財政政策加力及5月央行降息降準已提供支持。

對於後續政策走向，招聯首席研究員董希淼分析，9月18日美國聯準會開啟2024年12月以來的首次降息，為全球市場注入更寬鬆的流動性，這一趨勢將減輕中美利差與人民幣匯率壓力，弱化外部約束，為大陸貨幣政策調整帶來更大空間。

王青則判斷，第4季政策加力穩增長、穩就業的必要性上升。美國高關稅對大陸出口的影響或在第4季進一步體現，疊加上年同期增量政策的高基數效應，年底前政策利率及LPR報價存在下調空間。且當前大陸物價水準偏低，也為貨幣政策適度寬鬆提供了充足空間，無需過早過度擔憂高通膨問題。