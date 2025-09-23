AI 算力需求推升下 大陸儲能業賽道競爭升溫

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

在AI算力需求推升下，AI資料中心（AIDC）能耗不斷攀升，大陸儲能龍頭企業已開始搶灘此一仍較前沿的市場，包括陽光電源、寧德時代、雙登股份等均加快布局，並視AIDC儲能為新興增量市場。

業界人士認為，儲能有望成為資料中心基礎設施的重要環節，相關賽道競爭正在升溫。

界面新聞指出，AIDC已成為儲能圈最受矚目的新概念，也是多家企業財報中的亮點領域，被視為當下數位經濟的「心臟」。

大陸多位業界人士強調能源對AI至關重要，遠景科技董事長張雷直言「AI的本質是能源，有多少能源才有多少智力」。中國工業經濟聯合會會長李毅中曾指，去年大陸資料中心和5G基地台耗電量總計2,500億度，相當於北京和上海兩地的年耗電量總和。

在此之下，大陸儲能企業爭相入局AIDC。作為全球僅次於特斯拉的儲能系統供應商，陽光電源已成立AIDC事業部並加緊研發，計劃明年推出產品。

寧德時代在2月港股招股書中強調資料中心儲能需求，並預計2024年至2030年出貨量將以76.3%年複合增長率成長至約300 GWh。

雙登股份則憑藉整體儲能系統切入市場，並於8月登陸港交所，被稱為「AIDC儲能第一股」。南都電源上半年通信與資料中心儲能收入亦保持兩位數成長。

除大陸市場，國際需求同樣活躍。

美國、中東及東南亞等地資料中心建設熱度上升，多家企業鎖定相關專案，陽光電源、華為等也憑藉電源與逆變器技術切入，並將重點瞄準北美市場。近期，北美新能源展會上，多數大陸儲能企業均展示AIDC儲能解決方案。

有業內人士指，AIDC對電力穩定性要求極高，儲能企業需提供全天候、高匹配、高可靠的解決方案，包括快速響應的變流器（PCS）、定製化能源管理系統（EMS）等，以支持資料中心綠色轉型與能源調度需求。

