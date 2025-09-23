全球前五大掃地機器人 陸企天下市占飆至近七成

市場研究公司IDC報告顯示，2025年第2季，全球前五大掃地機器人製造商均為大陸企業，分別為石頭科技、科沃斯、追覓、小米及雲鯨智能，合計市占率近七成，此一數據反映當前陸企取代對手美國的全球經濟態勢。

香港南華早報指出，掃地機器人曾被視為美國成功典範，由麻省理工學院科學家研發，1990年創立iRobot公司，至今許多消費者仍以「Roomba」稱呼所有掃地機器人。然而，30年後，美國似已失去市場掌控權，大陸企業成為主導者。

IDC數據顯示，2025年第2季，全球前五大掃地機器人製造商均為大陸企業，合計市占率近70%，美國iRobot位列第六。今年上半年全球出貨量年增33%，達1,535萬台。

具體品牌方面，石頭科技在北歐、德國、南韓及土耳其出貨量領先，土耳其市占率逾50%，北美出貨量年增65.3%，覆蓋超過700座城市；科沃斯出貨量年增35.9%，國際市占率14.1%；追覓以25.5%市占率拿下歐洲市場第一，並在中東、非洲及北美增長強勁；小米在中端市場保持穩定市占，特別在新興市場；雲鯨智能以8.5%市占率首次進入全球前五。

南華早報分析，大陸品牌崛起並非依靠價格優勢。亞馬遜美國平台上，大陸品牌與iRobot價格相近，Roomba Vacuum 2今年9月售價165美元。IDC中國高級分析師Claire Zhao稱，大陸企業成功源於研發與行銷投入，「透過電子商務快速提升銷量與品牌知名度，技術快速迭代增強產品競爭力與用戶黏性。」

同時，大陸品牌正進軍美國及歐洲市場，競爭促使企業加速新產品研發。科沃斯研發支出由2021年的人民幣5.49億元增至2024年前三季的13.4億元；石頭科技去年研發投入人民幣9.71億元，占總收入8.1%。業界人士指出，新一代掃地機器人已整合AI與機械臂，「企業競相推出新產品，周期短則每季一次，長則半年」。