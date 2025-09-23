陸衝刺 AI 資料中心力拚高增速 三年內保持逾40%成長

近期大陸科研機構、資料中心服務商、互聯網運營商代表等產業鏈各方聚集預先發布《AIDC基礎設施規範》，為未來AI資料中心（AIDC）建設提供參考。從多方預測來看，未來二～三年內，大陸AIDC建設仍將保持每年40%以上的高增速。

大陸首屆AIDC產業發展大會近日舉行，會上發布前述規範，業內認為，隨著《規範》的逐步完善與落地，疊加全產業鏈的協同創新，AIDC產業正迎來規範化與高質量發展的全新起點。

據悉，該規範有三大核心價值：一是通過明確設計、建設、運營的統一標準與路徑，將機房完備週期從六至八個月縮短到三個月；二是以標準化推動液冷等高效散熱技術規模化應用，並降低產業總成本；三是為上下游企業提供清晰的介面標準與協同框架，引導產業有序競爭。

21世紀經濟報導，全球計算聯盟（GCC）秘書處CTO苗福友指出，隨後AIDC每年新增建設量還會增加，然後慢慢趨於平緩，預計到2030年前後，年增長率或在10%左右。

華為在該會上正式發布《AIDC機房參考設計白皮書》，為AIDC機房規劃與建設提供了系統化的設計思路與建設方案的參考。白皮書系統分析AI算力硬體設備走向超大集群趨勢。華為董事、ICT BG CEO楊超斌直接指出，隨著AI算力規模以及晶片功率的快速提升，液冷資料中心正成為AIDC的必然選擇。面對當前液冷機房建設的挑戰，需要協同產業鏈，加快液冷機房的產品化與標準化，加速AIDC的部署與使用，共同推動AI產業發展。

不過，目前AIDC仍有多重考驗，GCC理事長金海教授指出，AIDC建設面臨「熱、電、空間」挑戰，以及標準的缺失、建設周期長導致的「AI等機房」困境。他認為產業鏈應加快標準體系建設、突破技術瓶頸、構建協同創新生態。

AIDC標準的推進間接促成工業富聯股價昨日盤中大漲7.22%，一度突破每股人民幣70元，市值首次突破人民幣1.4兆元。

工業富聯在8月22日市值僅人民幣9,101億元，意味短短一個月時間，市值增長近人民幣5,000億元，位列大陸A股兆元俱樂部。

高盛18日研報也因其受益AI伺服器市占提升、模組化AI資料中心建設，上調其目標股價，並認為第3季將進入獲利高速增長期。