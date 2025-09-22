聽新聞
0:00 / 0:00
陸官方：鋼鐵行業年均增長4％ 嚴禁新增產能
中國大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。
大陸工業和信息化部等五部門22日聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，明確未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標設定在4%左右。
方案以「穩增長、防內捲」為核心，將實施產能產量精準調控、推進鋼鐵企業分級分類管理，嚴禁新增產能，引導資源要素向優勢企業集聚，通過產量調控促進優勝劣汰，實現供需動態平衡。
新華社報導稱，當前鋼鐵行業面臨的主要矛盾在於供給過剩與有效需求不足，供需失衡已成為制約行業發展質量與效益的關鍵問題。
專家認為，新方案確立的「設備更新」與「低碳轉型」成為未來競爭的兩大核心議題。根據方案，鋼鐵企業必須加速淘汰落後設備，尤其是老舊高爐、轉爐等限制性生產裝備。同時，方案明確要求，到2025年底，80%以上的鋼鐵產能完成超低排放改造。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言