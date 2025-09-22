快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官方：鋼鐵行業年均增長4％ 嚴禁新增產能

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。圖為山東一鋼鐵廠的鋼卷生產線。（新華社）
大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。圖為山東一鋼鐵廠的鋼卷生產線。（新華社）

中國大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。

大陸工業和信息化部等五部門22日聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，明確未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標設定在4%左右。

方案以「穩增長、防內捲」為核心，將實施產能產量精準調控、推進鋼鐵企業分級分類管理，嚴禁新增產能，引導資源要素向優勢企業集聚，通過產量調控促進優勝劣汰，實現供需動態平衡。

新華社報導稱，當前鋼鐵行業面臨的主要矛盾在於供給過剩與有效需求不足，供需失衡已成為制約行業發展質量與效益的關鍵問題。

專家認為，新方案確立的「設備更新」與「低碳轉型」成為未來競爭的兩大核心議題。根據方案，鋼鐵企業必須加速淘汰落後設備，尤其是老舊高爐、轉爐等限制性生產裝備。同時，方案明確要求，到2025年底，80%以上的鋼鐵產能完成超低排放改造。

延伸閱讀

美企投資外 英國盼川普到訪達成3大目標

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

全球極限體能鋼鐵大賽12月台中登場 玖壹壹洋蔥領軍挑戰

貿易戰緩解？加重審對中電動車、鋼鐵、鋁產品關稅

相關新聞

拒絕台灣護照購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

在兩岸關係緊張、觀光往來也遲未恢復之際，在陸台灣民眾購買機票權益出現震撼彈。大陸春秋航空宣布，「中國台灣護照」將不再成為...

陸晶片上市公司董事長郁發新 突被扣留調查

9月21日，在上海證交所上市的臻鐳科技公告稱，公司實際控制人、董事長郁發新被黃石市監察委員會實施留置措施，暫不能履行董事...

陸官方：鋼鐵行業年均增長4％ 嚴禁新增產能

中國大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。

陸8月對歐稀土磁鐵出口激增 較前月成長21%

中國大陸8月對歐盟的稀土磁鐵出口激增，這突顯出歐盟相比美國更加依賴中國供應稀土，並且更容易受到華盛頓與北京之間貿易緊張關...

金融時報：中造「星際之門」 挑戰美AI超級強權地位

英國金融時報（FT）報導，中國正在醞釀中國版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中心，也強化網路連結，設法...

中礦業國企釀生態災難 遭尚比亞求償800億美元

中國有色礦業旗下公司今年2月發生的一起事故，近日再次成為熱點。BBC報導指出，尚比亞的農民對兩家與中國有關的公司提起價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。