陸官方：鋼鐵行業年均增長4％ 嚴禁新增產能

中國大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。

大陸工業和信息化部等五部門22日聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，明確未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標設定在4%左右。

方案以「穩增長、防內捲」為核心，將實施產能產量精準調控、推進鋼鐵企業分級分類管理，嚴禁新增產能，引導資源要素向優勢企業集聚，通過產量調控促進優勝劣汰，實現供需動態平衡。

新華社報導稱，當前鋼鐵行業面臨的主要矛盾在於供給過剩與有效需求不足，供需失衡已成為制約行業發展質量與效益的關鍵問題。

專家認為，新方案確立的「設備更新」與「低碳轉型」成為未來競爭的兩大核心議題。根據方案，鋼鐵企業必須加速淘汰落後設備，尤其是老舊高爐、轉爐等限制性生產裝備。同時，方案明確要求，到2025年底，80%以上的鋼鐵產能完成超低排放改造。