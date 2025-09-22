陸8月對歐稀土磁鐵出口激增 較前月成長21%

中國大陸8月對歐盟的稀土磁鐵出口激增，這突顯出歐盟相比美國更加依賴中國供應稀土，並且更容易受到華盛頓與北京之間貿易緊張關係的影響。

彭博社報導，根據中國大陸海關20日公布的數據，8月對歐盟出口的稀土磁鐵，與上個月相比增加了21%，達到2,582噸，使得今年以來的總量超過對美出口的三倍。相比之下，對美國的出口月比下滑5%，至590噸。

歐盟對稀土磁鐵的高度依賴使產業格外脆弱。儘管近期供應有所回升，但早前的緊縮仍在歐盟內部引發連鎖反應。中國歐盟商會早前稱，8月歐企出現七次生產停工，預計本月還將增加46次。

今年4月，美國總統川普宣布對中國大陸產品提高關稅後，大陸商務部對國防、能源和汽車領域使用的七種稀土元素和磁鐵實施出口限制。川普日前表示，飛機零件是美國對抗北京限制稀土出口的籌碼。

中國大陸控制著全球大約90%的稀土磁鐵產量，這次的供應危機加速了美國和其他國家構建當地供應鏈的努力。