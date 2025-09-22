聽新聞
陸晶片上市公司董事長郁發新 突被扣留調查
9月21日，在上海證交所上市的臻鐳科技公告稱，公司實際控制人、董事長郁發新被黃石市監察委員會實施留置措施，暫不能履行董事相關職責。公司控制權未發生變化，日常經營管理由公司高階主管負責。
第一財經報導，郁發新，1975年3月出生，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。根據公司半年報數據，截至今年中，郁發新持有公司股票4,500萬股。按19日臻鐳科技收盤價每股人民幣69.5元計算，郁發新持股市值約人民幣31億元。
公開資料顯示，臻鐳科技成立於2015年9月，專注於終端射頻前端晶片、高密度封裝微波模組和微系統，是集設計開發、研發、生產和銷售為一體化的民營高新技術企業，為大陸國家高新技術企業。
2025年上半年，臻鐳科技營收人民幣2.05億元，年增73.64%，淨利6,200萬元，年增約10倍。
大陸網路媒體《觀察者網》指出，儘管業績表現出色，但郁發新近期卻在間接減持公司股份。臻鐳科技9月4日晚間公告，公司實際控制人郁發新的一致行動人晨芯投資、臻雷投資、睿磊投資9月4日透過詢價轉讓的方式，合計減持公司股份830.52萬股，占公司總股本的3.88%，轉讓價格為每股53.52元，套現約人民幣4.44億元。
