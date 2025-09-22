陸官媒稱 中國沒有賣掉TikTok美國業務

美中兩國就短影音平台TikTok達成協議在大陸網路引發讓步爭論後，有中國官方背景的自媒體《牛彈琴》發文稱，.中國和字節跳動沒有賣掉TikTok美國業務，「中國企業在中國政府的強力支持下維護了合理合法權益有中國」。

復旦大學國際政治系「網紅」教授沈逸21日深夜在微博發文稱，關於TikTok美國業務的一些關鍵細節，例如股權分配、算法究竟由誰控制等問題，出現了各種猜測甚至是真偽難辨的信息。他從不同的「權威信源」處經過交叉驗證，得到了「比較準確的信息」。

《牛彈琴》周一在微信公眾號引述沈逸微博解讀稱，TikTok方案涉及到美國的兩個實體，分別是「字節跳動TikTok美國公司」（以下簡稱「BD TikTok US」)，以及「TikTok美國數據安全公司」(以下簡稱「TikTok USDS」）。

文章稱，在雙方簽約並執行後，TikTok美國業務將由這兩個公司分別運營。美國用戶數據存儲和安全、內容安全保障、軟體檢查和上架批准等業務，被納入到「TikTok USDS」；而廣告、電商、跨境商業活動等業務，依然會由「BD TikTok US」負責運營，這家公司一直是由字節跳動100%持有，這一點在之後不會發生任何變化。

《牛彈琴》指出，字節跳動只是將涉及美國國家安全的數據和內容業務，納入「TikTok USDS」並引入新股東，但仍保留最大單一股東的地位；同時廣告、電商等重要業務，依然由字節跳動全資所有。「所謂的字節跳動賣掉TikTok美國業務的說法，其實並不存在。」

文章還表示，字節跳動繼續擁有TikTok算法的知識產權，並會授權「TikTok USDS」使用相關知識產權，並收取授權費。TikTok美國業務最後的結局會是，「中國企業在中國政府的強力支持下，維護了自身合理、合法的權益，維持了全球化運營的市場空間；同時也保護了國家安全，沒有造成算法等核心技術的知識產權流失。」

不過美國白宮早前表示，根據美中兩國協議，TikTok在美國業務將由一個以美國人佔多數的董事會監管，TikTok的算法也將由美國控制。

白宮新聞秘書萊維特20日接受福斯新聞訪問時說：「這款應用在美業務將由一個董事會負責監管，董事會設七個席位，其中六席歸美國人所有。」

美國總統川普上周五與大陸國家主席習近平通電話後宣布，兩人批准了TikTok在美營運的框架協議。據悉，收購TikTok美國業務的財團成員包括美國科技公司甲骨文（Oracle），而甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）正是川普的長期金主。