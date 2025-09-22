快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：陸領先差距大 西方清潔能源幾乎失去投資價值

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國風投業者坦言，西方在清潔能源的多數產業已不具投資價值。圖為大陸電池大廠寧德時代9月在德國慕尼黑國際車展的展示攤位。（新華社）
美國風投業者坦言，西方在清潔能源的多數產業已不具投資價值。圖為大陸電池大廠寧德時代9月在德國慕尼黑國際車展的展示攤位。（新華社）

多位美國風險投資業者走訪中國大陸清潔能源技術後坦言，中國的主導地位已使西方在這一領域多數產業已沒有投資價值。

彭博社報導，今年7月，八名歐美風投公司合夥人共同前往中國大陸考察，通過走訪工廠、與當地投資人交談，以及採訪企業創始人等，得出上述結論。

高盛和巴克萊前投資銀行家、Kompas VC合夥人拉法利（Talia Rafaeli）表示，他們知道中國在電池和「能源相關的一切」領域已經領先，但親眼看到如此巨大的差距，讓他們不禁懷疑歐洲和北美的競爭對手如何生存。

德國創投公司Planet A Ventures已決定，不再投資涉及電池製造和回收、電解槽、太陽能和風能硬體等領域的西方新創企業。另一家柏林風投企業Extantia Capital也表示，考察之後公司決定停止投資西方的電池廠商。

美國前副總統、現任Generation Investment Management主席高爾說，中國在能源轉型中的優勢，正讓「許多國家」考慮與之建立更緊密的聯繫。他形容美國在轉型科技上的退縮是一場「悲劇」。

延伸閱讀

陸低空經濟 技術、法規…五大挑戰待克服

Mercedes-Benz EQS 測試固態電池原型車 單次續航高達1,205公里！

氫負離子原型電池 陸成功研發

Fed降息前獲利了結 史指盤中創新高後收跌

相關新聞

拒絕台灣護照購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

在兩岸關係緊張、觀光往來也遲未恢復之際，在陸台灣民眾購買機票權益出現震撼彈。大陸春秋航空宣布，「中國台灣護照」將不再成為...

金融時報：中造「星際之門」 挑戰美AI超級強權地位

英國金融時報（FT）報導，中國正在醞釀中國版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中心，也強化網路連結，設法...

中礦業國企釀生態災難 遭尚比亞求償800億美元

中國有色礦業旗下公司今年2月發生的一起事故，近日再次成為熱點。BBC報導指出，尚比亞的農民對兩家與中國有關的公司提起價值...

iPhone Air傳中國下月上市 採合約機銷售

受制於eSIM業務，外界關注蘋果今年推出的新機iPhone Air何時能在中國上市。有中國通信行業人士指出，蘋果iPho...

淘寶售港澳假行車證有效至2099年 假禁區紙1.4美元買得到

內地網站繼假住址證明、假租約、假糧單、假學生證，港媒日前發現有商戶出售假的香港行車證、多個口岸道路通行許可證（俗稱禁區紙...

港8康文設施明年引入市場營運模式 有望白天辦展晚上開舞會

新年度施政報告提出康文署轄下部分設施引入市場營運模式，港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩21日在闡述施政報告政策的記者會上表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。