彭博：陸領先差距大 西方清潔能源幾乎失去投資價值

多位美國風險投資業者走訪中國大陸清潔能源技術後坦言，中國的主導地位已使西方在這一領域多數產業已沒有投資價值。

彭博社報導，今年7月，八名歐美風投公司合夥人共同前往中國大陸考察，通過走訪工廠、與當地投資人交談，以及採訪企業創始人等，得出上述結論。

高盛和巴克萊前投資銀行家、Kompas VC合夥人拉法利（Talia Rafaeli）表示，他們知道中國在電池和「能源相關的一切」領域已經領先，但親眼看到如此巨大的差距，讓他們不禁懷疑歐洲和北美的競爭對手如何生存。

德國創投公司Planet A Ventures已決定，不再投資涉及電池製造和回收、電解槽、太陽能和風能硬體等領域的西方新創企業。另一家柏林風投企業Extantia Capital也表示，考察之後公司決定停止投資西方的電池廠商。

美國前副總統、現任Generation Investment Management主席高爾說，中國在能源轉型中的優勢，正讓「許多國家」考慮與之建立更緊密的聯繫。他形容美國在轉型科技上的退縮是一場「悲劇」。