拒絕台灣護照購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

在兩岸關係緊張、觀光往來也遲未恢復之際，在陸台灣民眾購買機票權益出現震撼彈。大陸春秋航空宣布，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件。台灣民眾若要購票，需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」，並指此項決定是基於堅持「一個中國原則」。

據了解，上述政策將主要影響透過春秋航空，購買從大陸飛往海外如日本、泰國、南韓等地機票的台灣人。目前這項政策尚未在大陸其他航空公司通行，但未來是否成為慣例值得關注，並已在大陸台灣人社群引起討論。

根據大陸台灣人社群「台商太太新天地」今日發文，有人反應，在陸台胞購買春秋航空從大陸前往陸方所謂境外航班（例如日本），不管是在購票平台或是官網購買的機票，均被通知退票，原因是證件不符。

經詢問，春秋航空回覆稱，「自2025年9月12日開始，春秋航空公司僅接受中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票，境外航班不能使用台胞證、也不能使用中國台灣簽發的護照購票」。

春秋航空寄給購票者的客服信還表示，此項決定是基於春秋航空一貫堅持的「一個中國原則」，為嚴格遵守大陸國家主權和法律規範而實施。所有旅客，包括「中國台灣地區」旅客，需使用「中華人民共和國政府認可的有效旅行證件」購票和乘機均不受影響

本報記者稍早實際致電春秋航空客服，客服人員也表示，自9月12日起，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件，台灣民眾若要購票，需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」。客服人員還說，她並不清楚其他航司的規定。

春秋航空是陸籍廉價航空公司，現有的境外航線包括上海飛往新加坡、日本佐賀、韓國濟州島、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等地。此外，春秋航空還有從上海浦東飛往台灣桃園機場的航班。

目前，春秋航空該項政策不影響大陸境內航班，以及對台的兩岸航班，因上述航段台灣人所持證件為台胞證，但若是飛往其他國家，需要使用「中華民國護照」號碼的航班則會被拒絕。

有在陸台灣人私下表示，平時放假，他們偶爾也會購買大陸航司機票，到日韓等周邊國家旅遊，擔心此政策若擴大到其他航空公司，將影響在陸台灣人權益。

在「台商太太新天地」社群平台上，也有人留言認為，台灣人入境國外需要用台灣護照，使得航空公司需要確認你的台灣護照，春秋航空乾脆就不賣。