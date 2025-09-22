快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

聽新聞
0:00 / 0:00

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。本報資料照
陸委會日前提醒北市府雙城論壇避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題，藍營議員不滿，質疑雙標。本報資料照

台北上海雙城論壇，北市府日前原定25至27日，由市長蔣萬安親率訪團出席，日前市長蔣萬安也證實，也送陸委會聲請，不過北市府今早表示，雙城論壇原規畫於9月舉行，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延準備。經完整考量，雙方決定不在9月辦理。

市府強調，雙城論壇是目前兩岸唯一持續推動的官方交流平台，具有高度指標性意義，從合作備忘錄（MOU）、到主論壇及分論壇的主題及內容等細節事項，皆需經過反覆溝通，避免流於形式主義或僅為辦而辦。

有鑒於此，市府以「辦得早不如辦得好」為重，經過周全評估及充分溝通，決定本次雙城論壇不在9月舉行，使各項溝通更周延、籌備時間更充裕、細節規畫更完善；後續確定的活動日期及相關資訊，市府將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告。

市府進一步指出，「兩岸關係越是艱困時，交流越需穩健與周全。」在面對複雜多變的兩岸局勢時，市府堅持「急事緩辦」，不因外界時間壓力降低標準，而是以市民利益與城市長遠發展為優先，確保論壇能真正促進理解、累積互信，並為市民帶來具體而有意義的成果。

北市府強調，雙城論壇的精神是「雙城好、兩岸好」。秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，市府將持續推進臺北與上海之間的交流合作。

雙城論壇

延伸閱讀

樺加沙颱風攪局 北市水舞嘉年華活動明後兩天暫停

樺加沙颱風進逼！北市明風雨將增強 蔣萬安提前進行防颱整備

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

影／君悅酒店35周年 韓國瑜蔣萬安到場致意

相關新聞

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

台北上海雙城論壇，北市府日前原定25至27日，由市長蔣萬安親率訪團出席，日前市長蔣萬安也證實，也送陸委會聲請，不過北市府...

東博會飄咖啡香 東協搶灘大陸

正在廣西南寧舉行的中國—東協博覽會（下稱東博會）上，馬來西亞白咖啡、印尼貓屎咖啡、寮國高原咖啡、越南滴漏咖啡等爭相亮相，...

北京服貿會 展現科技賦能城市

電信、電腦和資訊服務專題展，歷來是服貿會科技含量最高的專題展之一。今年服貿會，各大參展商圍繞電信服務、數位技術、AI、人...

零碳動力 德陽造純氫燃機首發

9月17日，2025世界清潔能源裝備大會在四川德陽開幕。開幕式上，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研...

陸製造業500強 入圍門檻173億元

2025世界製造業大會20日在安徽省合肥市開幕。據開幕式上發布的2025中國製造業企業500強榜單，入圍榜單企業收入門檻...

長春航展 低空經濟應用百花齊放

2025空軍航空開放活動和長春航空展正在此間舉行，在低空經濟館，中國眾多科技企業攜最新產品、技術亮相，各種各樣的低空應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。