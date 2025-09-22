美國總統川普重返白宮後對各國加徵高額關稅，對中國大陸施壓更為強烈，而北京則以掌控稀土出口作為反制工具。大陸官方最新數據顯示，儘管大陸整體稀土磁鐵出口在8月達到今年來新高，但對美的出貨量卻仍出現下滑，凸顯雙方貿易摩擦持續。

據大陸海關總署公布數據，8月大陸稀土磁鐵總出口量連三月上升，達6,146噸，月增10.2%、年增15.4%，創今年來新高。然而，8月對美稀土磁鐵出口量為590噸，較7月減少4.7%，並較去年同期下降11.8%。

彭博指出，這些數據是在美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後公布的。路透則指，這波出口增幅與中美及中歐達成協議，加快出貨、放寬部分出口管制有關。

作為全球最大稀土生產國，大陸掌握全球絕大多數的稀土磁鐵產能。稀土磁鐵廣泛應用於電動車、風力渦輪機、無人機、工業機器人及導彈等，是戰略性關鍵材料。今年初川普政府大幅加徵關稅後，北京迅速暫停部分稀土金屬與磁鐵出口，將其作為談判籌碼。