快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

陸稀土輸美持續下滑

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國總統川普重返白宮後對各國加徵高額關稅，對中國大陸施壓更為強烈，而北京則以掌控稀土出口作為反制工具。大陸官方最新數據顯示，儘管大陸整體稀土磁鐵出口在8月達到今年來新高，但對美的出貨量卻仍出現下滑，凸顯雙方貿易摩擦持續。

據大陸海關總署公布數據，8月大陸稀土磁鐵總出口量連三月上升，達6,146噸，月增10.2%、年增15.4%，創今年來新高。然而，8月對美稀土磁鐵出口量為590噸，較7月減少4.7%，並較去年同期下降11.8%。

彭博指出，這些數據是在美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後公布的。路透則指，這波出口增幅與中美及中歐達成協議，加快出貨、放寬部分出口管制有關。

作為全球最大稀土生產國，大陸掌握全球絕大多數的稀土磁鐵產能。稀土磁鐵廣泛應用於電動車、風力渦輪機、無人機、工業機器人及導彈等，是戰略性關鍵材料。今年初川普政府大幅加徵關稅後，北京迅速暫停部分稀土金屬與磁鐵出口，將其作為談判籌碼。

稀土 川普 北京

延伸閱讀

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

美中TikTok交易分一杯羹？ 白宮擬抽成數十億美元

柯克告別式今登場 川普、范斯親臨致詞 這些人也出席

「中國訂單仍為0」美大豆協會主席喊話川普：立刻行動

相關新聞

雙城論壇暫緩 北京涉台學者：兩岸關係越來越艱困

台北市政府今宣布，原定本周登場的台北上海雙城論壇暫緩舉行，兩岸關係添上陰霾。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣今天受訪說，...

陸官方：鋼鐵行業年均增長4％ 嚴禁新增產能

中國大陸官方披露，未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標為約4%，並強調嚴禁鋼鐵企業新增產能。

陸8月對歐稀土磁鐵出口激增 較前月成長21%

中國大陸8月對歐盟的稀土磁鐵出口激增，這突顯出歐盟相比美國更加依賴中國供應稀土，並且更容易受到華盛頓與北京之間貿易緊張關...

陸晶片上市公司董事長郁發新 突被扣留調查

9月21日，在上海證交所上市的臻鐳科技公告稱，公司實際控制人、董事長郁發新被黃石市監察委員會實施留置措施，暫不能履行董事...

金融時報：中造「星際之門」 挑戰美AI超級強權地位

英國金融時報（FT）報導，中國正在醞釀中國版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中心，也強化網路連結，設法...

中礦業國企釀生態災難 遭尚比亞求償800億美元

中國有色礦業旗下公司今年2月發生的一起事故，近日再次成為熱點。BBC報導指出，尚比亞的農民對兩家與中國有關的公司提起價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。