陸科技股漲幅 勝過那指

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在人工智慧（AI）技術取得進展、以及北京推動晶片自給自足等題材助威下，中國大陸科技股今年以來漲幅遠優於美國那斯達克指數，近一個月漲勢更是火力全開。

英國金融時報（FT）報導，香港恒生科技指數今年來累積大漲41%，優於那斯達克指數的17%，反映中國大陸的大型科技集團，散發以往美國同業才有的投資吸引力。

中國大陸科技股近年遭受監管重拳與經濟低迷衝擊，導致外資撤出阿里巴巴、騰訊等熱門標的，如今隨著股價暴漲，這類股票已凱旋而歸。

深度求索（DeepSeek）AI模型年初橫空出世，掀起中國大陸科技股漲勢，9月北京推動先進晶片自給自足的努力似乎奏效，使漲勢進一步加速。

美國銀行（BofA）全球研究中國大陸首席股票策略師吳文妮（Winnie Wu，音譯）說：「中國大陸的AI敘事已實質翻轉。」「感覺像中國大陸已突破AI算力的重大瓶頸。」

阿里巴巴今年來漲96%，光過去一個月就漲了31%；百度今年來漲59%，近一個月跳漲48%；騰訊年初迄今也漲了55%。中國大陸宣示加碼AI基礎建設支出、百度崑崙芯等大陸自研晶片取得進展，以及大陸AI模型具備全球競爭力，均使投資人更為振奮。

渣打銀行投資長鄭子豐說，在深度求索爆紅前，「外界對中國大陸科技業者任何資本支出，都抱持懷疑態度」，如今投資人更願意相信投資將帶來回報。

阿里巴巴的通義千問AI模型、騰訊元寶、百度的文心一言X1.1，皆獲分析師好評，也在產業評測中名列前茅，外界期待AI有望廣泛變現、以及提高中國大陸14億人口的生產力。

Chartwell資本公司資產組合經理人吳艾文（Evan Ng，音譯）指出，中國大陸國家主席習近平今年稍早與中國科技巨頭會面，傳遞出政策轉向訊號，已提升投資人信心。

在這波AI漲勢中，中國大陸投資人是主要買家，然而，中國大陸科技估值位相對便宜、以及科技發展前景，已吸引長久以來減持陸股的海外投資人。瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）亞洲全權委託投資管理主管邵志銘表示：「外資正重建中國大陸部位。」

