華為「天工計畫」 引爆AI代理戰

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為近期啟動「天工計畫」，將投入人民幣10億元（約新台幣42億元）資金與資源，全面支持鴻蒙AI生態創新。據介紹，AI代理（AI Agent，陸稱AI智能體）正成為鴻蒙生態進化的重要方向，借助「天工計畫」，華為將支持開發者構建更多AI元服務（無須下載安裝的應用程式）、意圖框架與智能體。

事實上，全球科技巨頭對於AI代理的入口已經開始布局。比如谷歌憑藉強大的AI技術實力和廣泛的應用生態，在智能語音助手等領域已經取得一定的先發優勢；蘋果推出「Apple Intelligence」，試圖從系統層級對手機應用進行重構。外界認為華為此刻推出天工計畫，也是搶占AI代理入口。

綜合陸媒報導，華為全聯接大會於18至20日在上海舉辦，華為在該會披露了最新鴻蒙用戶數據，宣布HarmonyOS 5終端設備數量突破1,700萬台，支持開源鴻蒙兼容軟硬體產品超1,300款。

在大會現場公布規劃中，「天工計畫」的目標為加速孵化超過一萬個AI原生的元服務、一千多種意圖框架、MCP、五千多個智能體。此外，華為宣布將投入人民幣150億生態發展費用，同步提供1,500 PFLOPS開源社區算力及15,000 人的開發支持團隊。

