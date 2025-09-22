大陸低空經濟 全國15城展開試點

大陸全國已設立15個低空經濟試點城市，無人機起降點超過2,000個，日均飛行量達百萬架次。不僅官方與地方政策推動，多家陸企也開始投入資金布局。

據悉，深圳就占全球消費級無人機市場超過七成，擁有超1,700家企業，包括大疆和順豐等行業巨頭。36氪引述融創中國指，低空經濟被視為具潛力的新興賽道，相關投資與併購活動持續增加，部分地產與金融企業亦尋求進入機會。

公開資料顯示，深圳市已開通301條無人機物流航線，美團、順豐等企業日均配送量超過10萬單。深圳亦率先啟動首條空中計程車航線，實現20分鐘跨城飛行。

而重慶首批42項低空經濟場景包括常態化無人機藥品配送與物流網絡建設，並利用無人機進行城市巡檢與農業監測，提升效率並助力鄉村振興。

城市空中交通也在快速落地，北京中關村延慶園建立無人駕駛航空示範區，規劃新增多個應用情境並開通低空航線，短程通勤效率提升。直升機觀光、熱氣球及跳傘等低空旅遊新業態逐步落地，低空經濟正與城市治理、消費與娛樂深度融合，形成立體化、即時化、個性化的新消費模式。