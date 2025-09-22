快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸低空經濟爆發式增長 明年規模將突破4兆元

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導
大陸低空經濟正處於「起飛」階段，近年應用場景爆發式增長。 （中新社）
大陸低空經濟正處於「起飛」階段，近年應用場景爆發式增長。 （中新社）

大陸低空經濟正處於「起飛」階段，近年應用場景爆發式增長，涵蓋物流配送、城市交通、應急巡檢、農林植保與醫療救援等領域。官方統計顯示，2023年大陸低空經濟市場規模已達人民幣5,059億元，預計2026年將突破人民幣1兆元（約新台幣4.25兆元）關口。

專家與機構分析指出，政策資金正帶動企業投入，應用端需求加速釋放。大陸官方布局雄心勃勃，北京當局將低空經濟視為確立國際市場主導地位的重要手段，其影響不僅止於經濟，亦涉及地緣政治。

低空經濟指涵蓋垂直高度1,000公尺以下的空域，或部分場景可擴展至3,000公尺為活動場域，以有人或無人駕駛航空器的飛行活動為核心，融合先進技術形成的綜合性經濟形態。

隨政策支持和技術突破的雙重驅動，低空經濟正在成為產業競爭新賽道。據大陸工信部下屬機構賽迪顧問預測，到2026年，大陸低空經濟規模將突破人民幣1兆元，其中電動垂直起降飛行器占比逾三成，並將在2030年達人民幣2.5兆元，2035年增至人民幣3.5兆元。

人民網指，去(2024)年「低空經濟」首次被寫入大陸政府工作報告中，在政策強力驅動下，各地積極搶灘低空經濟新藍海，廣東、北京、上海、四川、安徽、湖南等超過30個省市已將低空經濟寫入政府工作報告或推出專項行動方案。今(2025)年6月至今，廣東、湖北、天津等多地紛紛上線低空飛行服務平台，市場活躍度明顯提升。

政策層面，大陸國務院總理李強今年在全國人大會議上指出，商業航天、北斗應用和低空經濟是重點發展方向，並將低空經濟與城市治理、交通運輸、文旅產業和智慧物流深度連結。

台灣大學經濟系名譽教授林建甫表示，大陸推動低空經濟反映官方尋找新產業突破口的思維，低空經濟不僅涉及製造業，也連結數位基建、人工智慧與交通管理，具有跨領域整合特徵。他認為，北京當局透過政策與資金投入，在營造新經濟亮點的同時，穩定市場信心。而政策資金確實能帶動企業投入，尤其在應用端快速增長，無人機物流、城市交通和應急巡檢的案例顯示市場需求正在釋放。

日本地經研究所（IOG）分析，中國政府對低空經濟的推動，與其在新能源汽車領域的戰略布局有相似之處，目的在於培養新的出口與就業增長點。該研究所並稱，北京當局希望藉由政策驅動形成規模效應，進而在全球新興產業競爭中占據優勢。「北京視該領域為確立國際市場主導地位的重要手段，其影響不僅限於經濟，還涉及地緣政治。」

人才方面，大陸已有27所大專院校新設低空經濟相關專業，北京航空航天大學、南京航空航天大學等院校開設智慧空中交通管理課程，未來十年預期將創造百萬級高薪職位。

北京 經濟系 人民幣

延伸閱讀

試圖開啟美中對話…美眾議員代表團正式訪中 將與大陸總理李強會晤

川習會前哨戰！美中互相開條件曝光 李強將赴美遊說

李強視察北京 強調加快生醫創新

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

相關新聞

iPhone Air傳下月在陸上市 將採合約機形式銷售

受制於eSIM業務，外界關注蘋果今年推出的新機iPhone Air何時能在大陸上市。有大陸通信行業人士指出，蘋果iPho...

陸低空經濟爆發式增長 明年規模將突破4兆元

大陸低空經濟正處於「起飛」階段，近年應用場景爆發式增長，涵蓋物流配送、城市交通、應急巡檢、農林植保與醫療救援等領域。官方...

東博會飄咖啡香 東協搶灘大陸

正在廣西南寧舉行的中國—東協博覽會（下稱東博會）上，馬來西亞白咖啡、印尼貓屎咖啡、寮國高原咖啡、越南滴漏咖啡等爭相亮相，...

北京服貿會 展現科技賦能城市

電信、電腦和資訊服務專題展，歷來是服貿會科技含量最高的專題展之一。今年服貿會，各大參展商圍繞電信服務、數位技術、AI、人...

零碳動力 德陽造純氫燃機首發

9月17日，2025世界清潔能源裝備大會在四川德陽開幕。開幕式上，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研...

陸製造業500強 入圍門檻173億元

2025世界製造業大會20日在安徽省合肥市開幕。據開幕式上發布的2025中國製造業企業500強榜單，入圍榜單企業收入門檻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。