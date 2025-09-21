快訊

優必選聯手富士康關聯公司 打造「人形機器人＋智慧工廠」示範場景

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
優必選21日宣布與富士康關聯公司雲智匯簽署全球戰略合作協議，雙方將攜手推進優必選人形機器人在富士康中國和全球各廠域，將共同打造「人形機器人+智慧工廠」示範應用場景。圖／取自微信公眾號「優必選科技」
大陸「人形機器人第一股」優必選21日宣布，與富士康關聯公司雲智匯簽署全球戰略合作協議，進一步明確雙方在人形機器人研發、製造與全球市場推廣的分工。優必選並指，2025至2027年，雙方將攜手推進優必選人形機器人在富士康中國和全球各廠域，將共同打造「人形機器人+智慧工廠」示範應用場景。此前，優必選的人形機器人已進入富士康工廠進行訓練。

據優必選微信公眾號21日消息，根據雙方協議，雲智匯將負責人形機器人產品在全球範圍的銷售、市場推廣及售後服務；優必選則專注於產品研發、生產、技術支援與升級，確保產品在全球市場的技術領先性與競爭力。雙方也將在專案合作、品牌推廣及人才培訓等方面加強協作，共同推動智慧製造的體系化升級與全球布局。

富士康首席數字官、雲智匯科技CEO史喆稱，雲智匯作為富士康智能製造生態核心載體，依托全球領先的3C製造經驗，將與優必選在人形機器人運動控制及AI算法等核心技術領域協作，共同構建「感知-決策-執行」的一體化閉環系統。

優必選科技創始人、董事會主席兼CEO周劍則指，公司長期致力於具身智能及人形機器人前沿創新，全球首次實現產線級任務驅動的群體智能技術突破。此次攜手雲智匯，是基於其在富士康及全球市場的深厚資源積累，雙方將共同打造人形機器人賦能智能製造的全球標竿，為世界工業升級提供示範。

據了解，雲智匯科技為富士康關聯上市公司，擁有超過30年的3C IT服務經驗，整合「雲、移、物、大、智、網+機器人」技術，推動富士康集團內智能製造升級，並提供全球數字化工廠解決方案。公司與多家國際企業（西門子、SAP、TeamViewer等）建立合作，在AI、機器人及工業軟件領域形成生態技術協同效應。

優必選則是全球少數具備人形機器人全棧技術的公司，擁有人形機器人全球專利數量最多，並率先實現商業落地應用。目前，公司已與包括比亞迪在內等多家新能源汽車、3C製造及智慧物流企業合作，其工業人形機器人Walker S系列已在全球工廠投入實訓。

新浪財經指出，新戰略產業研究所數據顯示，上半年大陸公開揭露的人形機器人得標項目數量超過83個，累計合約金額近人民幣3.3億元，其中優必選、宇樹科技和智元機器人合計占六成。值得注意的是，優必選自2025年以來連續獲得多筆億元級訂單。

大陸「人形機器人第一股」優必選21日宣布，與富士康關聯公司雲智匯簽署全球戰略合作，攜手打造「人形機器人+智慧工廠」示範場景。圖／取自微信公眾號「優必選科技」
