長春航展 低空經濟應用百花齊放

2025空軍航空開放活動和長春航空展正在此間舉行，在低空經濟館，中國眾多科技企業攜最新產品、技術亮相，各種各樣的低空應用場景正從設想變為現實。

中新社報導，北京聯合飛機集團此次帶來5款無人機產品，其中一款已在江蘇東台落地應用。當地醫院利用這款無人機進行血液和檢測樣本的運輸，實現了固定航線的「空中快遞」。

「這類無人機能在幾分鐘內完成運輸，避開地面交通擁堵。」該集團銷售經理劉強說，雖然植保仍是我們的最大市場，但物流將是未來的增長點。

相比小型物流機，安徽合肥覽翌航空科技有限公司正把目標瞄準「空中出租車」。該公司副總裁葛媛介紹，其研發的一款客運級電動垂直起降飛行器預計2028年交付，目前已收穫數百架國內外訂單。

要讓無人機和飛行器真正進入民眾的日常生活，還需要配套的基礎設施。浙江聖翔航空科技有限公司看準這一需求，研發出全鋁停機坪，既可安裝在樓頂、船舶，也能通過卡車運輸到指定位置後迅速展開。

作為航空展舉辦城市，長春積極探索低空經濟應用場景。長春淨月高新區內，無人機、無人配送車和機器人等智能設備已參與區內物流配送，覆蓋多個站點。