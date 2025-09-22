陸製造業500強 入圍門檻173億元
2025世界製造業大會20日在安徽省合肥市開幕。據開幕式上發布的2025中國製造業企業500強榜單，入圍榜單企業收入門檻達到173.65億元（人民幣，下同），較上年提升了3.03億元。
中新社報導，2025中國製造業企業500強實現營業總收入51.68兆元。中國石油化工集團有限公司（中石化）以2兆9319.56億元位居榜首，中國寶武鋼鐵集團有限公司、恒力集團有限公司分別位居第二位和第三位。
創新能力成為中國製造業企業發展關鍵驅動力。2025中國製造業企業500強研發強度達2.45%，有效專利166.32萬件，其中發明專利80.38萬件，同比增長12.07%。榜單中，通信設備製造、電腦及辦公設備等行業平均收入增長均在10%以上，半導體積體電路及面板製造行業平均利潤增長超過100%。
中國製造業企業500強海外市場開拓步伐加快，國際化程度不斷提升。入榜企業海外營業收入占全部營業收入的比重提高至19.10%，較上年增加了0.87個百分點。
從地區看，在2025中國製造業企業500強中，浙江、山東、江蘇、廣東和河北的入圍企業數量位居前五位。
