快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

陸製造業500強 入圍門檻173億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025世界製造業大會20日在安徽省合肥市開幕。據開幕式上發布的2025中國製造業企業500強榜單，入圍榜單企業收入門檻達到173.65億元（人民幣，下同），較上年提升了3.03億元。

中新社報導，2025中國製造業企業500強實現營業總收入51.68兆元。中國石油化工集團有限公司（中石化）以2兆9319.56億元位居榜首，中國寶武鋼鐵集團有限公司、恒力集團有限公司分別位居第二位和第三位。

創新能力成為中國製造業企業發展關鍵驅動力。2025中國製造業企業500強研發強度達2.45%，有效專利166.32萬件，其中發明專利80.38萬件，同比增長12.07%。榜單中，通信設備製造、電腦及辦公設備等行業平均收入增長均在10%以上，半導體積體電路及面板製造行業平均利潤增長超過100%。

中國製造業企業500強海外市場開拓步伐加快，國際化程度不斷提升。入榜企業海外營業收入占全部營業收入的比重提高至19.10%，較上年增加了0.87個百分點。 　　

從地區看，在2025中國製造業企業500強中，浙江、山東、江蘇、廣東和河北的入圍企業數量位居前五位。

榜單 專利 廣東

延伸閱讀

教育部教學卓越獎14所小學入圍 基市尚仁國小「楓香寶寶」獲肯定

才入圍金鐘獎！卜學亮驚傳路邊「賣甘蔗汁」　顧攤畫面曝光

「玩很大」成為金鐘獎入圍遺珠！製作單位喊話拚人氣獎

首位當紅韓星入圍金鐘獎！利特回應了「我感到無比榮耀」

相關新聞

iPhone Air傳下月在陸上市 將採合約機形式銷售

受制於eSIM業務，外界關注蘋果今年推出的新機iPhone Air何時能在大陸上市。有大陸通信行業人士指出，蘋果iPho...

陸低空經濟爆發式增長 明年規模將突破4兆元

大陸低空經濟正處於「起飛」階段，近年應用場景爆發式增長，涵蓋物流配送、城市交通、應急巡檢、農林植保與醫療救援等領域。官方...

東博會飄咖啡香 東協搶灘大陸

正在廣西南寧舉行的中國—東協博覽會（下稱東博會）上，馬來西亞白咖啡、印尼貓屎咖啡、寮國高原咖啡、越南滴漏咖啡等爭相亮相，...

北京服貿會 展現科技賦能城市

電信、電腦和資訊服務專題展，歷來是服貿會科技含量最高的專題展之一。今年服貿會，各大參展商圍繞電信服務、數位技術、AI、人...

零碳動力 德陽造純氫燃機首發

9月17日，2025世界清潔能源裝備大會在四川德陽開幕。開幕式上，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研...

陸製造業500強 入圍門檻173億元

2025世界製造業大會20日在安徽省合肥市開幕。據開幕式上發布的2025中國製造業企業500強榜單，入圍榜單企業收入門檻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。