零碳動力 德陽造純氫燃機首發

9月17日，2025世界清潔能源裝備大會在四川德陽開幕。開幕式上，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研發的首款15兆瓦純氫燃氣輪機（G15H）正式發布，填補了大陸氫能裝備領域的技術空白。

長期以來，氫氣雖然是「零碳理想燃料」，但其物理化學特性卻給燃機行業帶來三大難題：火焰溫度高達2200℃，比天然氣高200℃；火焰傳播速度是天然氣的9倍，回火致結構燒蝕概率大幅上升；能量密度大易誘發1000赫茲以上的「幽靈熱聲震盪」，幾分鐘內就能損毀燃燒器甚至整台燃機。東方汽輪機通過多年研發，克服了重重困難，G15H通過多輪極限驗證，穩定性堪比成熟天然氣機組。

當前，尋找可替代化石能源的「零碳動力核心」，已經成為破解能源困局、重塑全球能源格局的關鍵。G15H功率適中、調節靈活，可直接服務於分散式能源站、工業園區熱電聯產系統，為城市建設和工業生產提供清潔動力。從長遠看，它還能與氫能儲存系統聯動，構建「電-氫-電」的綠色迴圈。

此次G15H的發布，不僅是東方汽輪機的技術跨越，更是德陽乃至大陸氫能裝備產業的里程碑。隨著這款「零碳燃機」走向市場，一個以氫能為核心的零碳未來正加速走向世界。