北京服貿會 展現科技賦能城市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
服貿會北京輕展區，綠色製造、人工智慧、新材料研發及民生服務領域的創新成果，吸引觀眾駐足參觀。 圖／本報北京傳真
電信、電腦和資訊服務專題展，歷來是服貿會科技含量最高的專題展之一。今年服貿會，各大參展商圍繞電信服務、數位技術、AI、人形機器人、低空智聯網等領域展示前沿技術成果，以新技術、新體驗助力服務貿易發展。20餘家北京企業帶來的「北京方案」，讓觀眾仿佛置身未來城市，沉浸式感受數位技術如何賦能城市發展。

車路雲一體化雲控平台展台，即時顯示北京亦莊示範區的「綠波」通行地圖。「過去紅燈等多久由人制定，如今，通過13類全量感知資料和5類互聯網交通資料即時優化方案，路口信號燈實現了自動化配時。」公司負責人介紹，目前示範區60平方公里內已有67條道路實現「綠波」通行，在交通流量增加19.7%的情況下，全天平均速度提升15.1%。

「入關之後，第一站咱們先辦一張超級SIM卡，它既是通信卡，也是支付卡，還能坐地鐵，三卡合一，特別方便。」在「5G智聯全球·京彩暢行服務」資訊通信主題展區，國際友人朱力安以流利的中文為觀眾講述在中國入關出關、衣食住行、工作娛樂的全流程體驗。

展區內還設置了智慧通關、智慧出行、智慧住宿、美食暢享、智慧文旅等十大體驗場景，凸顯中國5G服務的全球化適配能力。以中國國家博物館的「中華文明雲展」專案為例，借助三維建模、AI大模型等技術，「古代中國」實體展廳被搬到了線上，觀眾可沈浸式遊覽，360度欣賞重點文物的全景或細節。

北京作為中國數位經濟的創新重鎮，既吸引國際優質資源落地，又推動本土技術出海。「我想找中東地區房地產行業的採購商。」在探跡科技展台，工作人員向探跡海外版Futern平台輸入需求，系統便檢索出一系列候選企業名錄。公司聯合創始人黃俊強介紹，利用公司構建的資料庫，企業可以查詢歐美、東南亞、中東等核心市場7億聯繫人與1億家公司資訊，快速瞭解目標市場競爭格局，「找對人、說對話、選對時機，高效打入海外市場。」

