不做地產、珠寶…香港新世界鄭家第3代成立新公司 鎖定數位資產

香港知名地產商新世界發展前行政總裁鄭志剛日前宣布成立新公司上合發展控股（ALMAD Group），將投資新興市場和創新產業，探索數位及虛擬資產，顯示傳統的香港地產商正轉型數位資產等新興經濟領域。

綜合香港經濟日報、路透等報導，新世界鄭家第3代、甫於去年9月辭任新世界CEO、今年7月全面退出家族企業的鄭志剛宣布成立綜合性企業集團上合發展，將總部設在香港，通過三大方向推進在中國大陸、東協和中東等地區的投資。

上合發展控股方面表示，業務組合重點布局三大方向：一是投資新興市場的革新產業，包括文化、娛樂、體育、媒體、醫療、商業管理及大文旅產業領域；二是探索數字及虛擬資產新突破；三是在全球拓展K11 by AC文化生態圈。

鄭志剛說，2年前開始不斷構思，務求推動上合發展控股成為這場產業變革的重要力量，投資東協和中東等新興市場的產業升級項目，同時在全球拓展數字（數位）資產與文化產業業務。他又指，期望在短期內公布更多籌備中的項目，以實際行動將集團的未來藍圖化為現實。

上合發展控股借助投資策略，探索數字資產、現實世界資產（RWA）代幣化及其他新投資機遇。鄭志剛曾參與小紅書、小鵬汽車、Micro Connect等成功案例。

新世界集團由港商鄭裕彤家族成立，業務包括房地產、酒店、基礎建設、醫療健康及百貨等，在中國大陸也有不少投資。此外，鄭家也是周大福集團的擁有者。

值得注意的是，新世界被視為香港「愛國企業」目前是香港負債最重的地產開發商之一，今年7月爆出尋求虧損出售香港機場旗艦11 Skies商場，以緩解資金壓力。期間有消息傳出稱，北京方面要出手拯救，要求建設銀行、農業銀行、工商銀行及中國銀行維持對新世界的現有信貸額度，並尋找向新世界提供額外融資的途徑。但未獲具體證實。