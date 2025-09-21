快訊

iPhone Air「登陸」腳步近？陸業界人士：10月有望以合約機上市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘋果最新iPhone Air是蘋果迄今最輕薄的手機。圖／路透社
蘋果最新iPhone Air是蘋果迄今最輕薄的手機。圖／路透社

受制於eSIM業務，外界關注蘋果今年推出的新機iPhone Air何時能在大陸上市。有大陸通信行業人士指出，蘋果iPhone Air將於10月在營運商的營業廳以「合約機」形式銷售，為避免出現消費者攜號轉網的混亂局面，iPhone Air或將無全網通版本。不過正式訊息仍待官方公布。

「eSIM」又叫做嵌入式SIM卡，是由全球移動通信協會制定的新一代SIM卡標準，將傳統SIM卡的功能通過電子化形式直接嵌入設備晶片中，無需物理卡槽，用戶可通過遠程配置實現營運商網路的切換和管理。iPhone Air成為大陸首款純eSIM版 iPhone，機身已經完全取消實體SIM卡槽。

蘋果iPhone 17系列智慧手機19日在中國大陸開售，但門市並未看到iPhone Air。在蘋果公司的官網上，iPhone Air的發售信息已經改為「後續更新」。

對於iPhone Air遲遲未能在陸上市，外界認為主要原因在於大陸官方仍未放開手機eSIM業務。有觀點認為，短期看，eSIM不會成為iPhone Air入中的實質障礙，但因大陸營運商支援eSIM手機服務商用仍待合規審批，iPhone Air在陸的發售節奏將更為審慎。

大陸《經濟觀察報》引述通信行業人士稱，不僅是蘋果iPhone，大陸國內廠商今年的旗艦產品也都在支持eSIM上展開動作，有些產品已經在營運商進行測試，「現在終端是沒問題的，軟件可能還要在監管批准後加以改動」，重點還是營運商的支持。

中國指揮與控制學會空間信息通信技術專業委員會委員張弛表示，在通信行業與技術發展的大趨勢下，當下eSIM手機業務在中國普及不過是時間問題，而營運商目前都在等待電信監管部門通過eSIM手機服務的商用審批。

另一方面，新浪科技報導，近日有大陸用戶發現，中國移動的eSIM業務預約界面已經上線，用戶登錄後即可進行預約。據公告，要辦理eSIM業務需要滿足一些條件：比如：僅支持11位手機號；未成年人、境外用戶、代辦人暫不支持；1部手機最多激活（啟動）2個國內營運商的eSIM號碼；同一身分證下，eSIM+ 實體SIM卡總數不得超過5個。

Counterpoint Research高級分析師林科宇分析，大陸對實名制、反詐、執法協作、應急服務定位等有更高的合規與內控要求，eSIM涉及遠程寫卡、號卡生命周期管理（開通、換機、銷戶），以及跨區域監管協同，審批流程需要時間分步推進，形成的是「穿戴先行、手機跟進」，循序普及eSIM的節奏。

