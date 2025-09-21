快訊

挑戰Google、蘋果！華為砸逾42億啟動天工計畫 打響AI代理入口戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為近期在全聯接大會2025（HUAWEI CONNECT 2025）正式啓動「天工計畫」，稱未來將投入人民幣10億元（約新台幣42億元）資金與資源，全面支持鴻蒙AI生態創新。（法新社）
華為近期在全聯接大會2025（HUAWEI CONNECT 2025）正式啟動「天工計畫」，稱未來將投入人民幣10億元（約新台幣42億元）資金與資源，全面支持鴻蒙AI生態創新。據介紹，AI代理（AI Agent，陸稱AI智能體）正成為鴻蒙生態進化的重要方向，借助「天工計畫」，華為將支持開發者構建更多AI元服務、意圖框架與智能體。

事實上，全球科技巨頭對於AI代理的入口已經開始布局。比如谷歌憑藉強大的AI技術實力和廣泛的應用生態，在智能語音助手等領域已經取得一定的先發優勢；蘋果推出「Apple Intelligence」，試圖從系統層級對手機應用進行重構。外界認為華為此刻推出天工計畫，也是搶占AI代理入口。

綜合央視、IT之家、第一財經等陸媒報導，華為全聯接大會於18至20日在上海舉辦，華為在該會披露了最新鴻蒙用戶數據，宣布HarmonyOS 5終端設備數量突破1,700萬台，支持開源鴻蒙兼容軟硬體產品超1,300款。

在大會現場公布規劃中，「天工計畫」的目標為加速孵化超過1萬個AI原生的元服務、1千多種意圖框架、MCP、5千多個智能體。此外，華為宣布將投入人民幣150億生態發展費用，同步提供1500 PFLOPS開源社區算力及15,000 人的開發支持團隊。

華為終端雲服務總裁朱勇剛表示，鴻蒙生態的快速成長，是中國科技產業協同創新的一次集體衝鋒。鴻蒙不僅透過分布式能力實現全場景互聯，更從系統底層融入原生AI支持。他稱，目前已累計收到超過1,000萬條用戶建議，96%以上實現快速閉環，鴻蒙正在變得愈來愈好。

鴻蒙生態是基於OpenHarmony共建共享的生態。OpenHarmony開源5年來，代碼行超過1.3億，社區貢獻者有9,200多位，推出了1,300多款軟硬體產品，和70多款行業發行版。今年以來，華為終端產品全面搭載鴻蒙5操作系統，涵蓋手機、電腦、平板、手表、智慧屏等品類。

