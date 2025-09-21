可縮短15天航程！中俄打造「北極航道」抗美 俄官員估6年內全年通航

中俄近年加強北極航道合作，俄羅斯阿爾漢格爾斯克州州長齊布利斯基日前表示，北極航道開發具有戰略意義與物流潛力，將為全球貿易格局帶來積極影響。並預計未來5到6年內實現全年通航。

北極航道是俄羅斯北極地區重要的海上運輸通道，從喀拉海峽至普羅維傑尼亞灣全長約5,600公里。作為連接歐亞的最短海上通道，較傳統航線可縮短9-15天航程。

對於中俄北極航道的開發，先前有觀點認為，美國威脅「奪回」巴拿馬運河、吞併格陵蘭，意圖「卡死」全球海運隘口之際，中俄加強北極航道合作，是應對美國的「霸道」舉動，維護全球航運自由，確保自身戰略利益的積極舉措。

新華社報導，齊布利斯基指出，北極航道作為連接亞、歐最短的海上航道，預計在未來5到6年內實現全年通航。目前具備相應冰級的船舶正在建造，通航技術也在持續完善。

其中，阿爾漢格爾斯克州在北極航道布局中占有關鍵地位。齊布利斯基表示，該州先前推出「北極快線1號」海鐵聯運物流專線，連接莫斯科、阿爾漢格爾斯克港和中國港口，實際節省時間最多可達25天，大大縮短運輸時間、物流成本。

大陸外交部發言人林劍19日在記者會上對北極航道一事回應，中國是北極事務的重要利益攸關方，一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則參與北極事務，與各方加強合作，維護北極和平穩定，促進北極可持續發展。他稱近年來國際社會更加關注北極航道的利用前景，北極航道有潛力成為國際貿易的重要路線。中方願與包括俄羅斯在內的北冰洋沿岸國家，以及其他感興趣的國家一道，在北極航道基礎設施建設和運營方面加強國際合作，共同推進北極航道的開發利用與環境保護。

早在2017年7月，中俄即提出開展北極航道合作，共拓「冰上絲綢之路」；伴隨全球氣候暖化，北極航道夏季通航期逐漸變長；去年6月聖彼得堡國際經濟論壇上，中俄兩國企業簽署合作協議，計劃建造5艘Arc7級極地集裝箱船，部署在連接上海、寧波與聖彼得堡、阿爾漢格爾斯克的北極航線上，首船估2027年投入營運。屆時中國船隊在北極東北航道有望達到常態化通航。

今年5月，大陸國家主席習近平訪俄後，簽署《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，當中受矚目的內容，即包含「加強北極航道互利合作」。