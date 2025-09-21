萬科組織調整 強化風控

大陸多家大型房企今年來不約而同調整其組織架構，最新一例為萬科開啟了近年來規模最大的一次組織架構調整。分析指出，此番動作與目前房地產行業規模收縮的趨勢相匹配，公司可以較好應對經營壓力。

大陸地產開發商萬科日前在官網更新其組織架構及管理團隊表，撤銷原有的開發經營本部，將「五大區域公司、兩個總公司、兩個直管公司」架構調整為16個地區公司由總部直接管理。打破了沿用近20年的三級架構管理體系，全面轉向二級管控體系。

界面新聞報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，今年深鐵集團入主萬科後推動國資深度管控，要求萬科聚焦核心業務、提升管理效率。通過此類調整，決策鏈條縮短，有助於提升項目執行效率與風險管控能力。總體上也有助於萬科降本增效。

據CRIC監測數據顯示，在重點監測的65家企業中，今年以來已有14家規模房企進行過19次調整。從時間線來看，第1季是調整高峰期，有11家房企進行過12次調整，第2季僅2家房企，進入第3季，組織架構調整浪潮再次回升。

進行調整公司包括金地、招商蛇口等，且做法與萬科相似，以「撤銷中間層級、強化總部管控與城市端執行力」為核心，打破傳統三級架構，轉向兩級管控。

房市研究機構克而瑞認為，房企組織架構調整，深刻反映行業下行周期中，企業經營邏輯的轉變。從今年上半年上市房企半年度財報也可以看出，「盈利難」已成為房地產行業的普遍現象。

短期內，企業利潤規模和盈利水平將繼續承壓，大型房企正通過調整組織架構「扁平化」，來應對行業深度調整。