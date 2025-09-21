大陸自駕車企競相搶進星國

新加坡交通部此前宣布，計劃在年底前將自動駕駛車輛引入公共住房區，並將其納入全國公共交通系統，首批自動駕駛車輛將在榜鵝地區投入運行。大陸自動駕駛駕計程車品牌文遠知行和小馬智行昨（20）日紛紛傳出消息，與當地品牌合作，將率先在新加坡榜鵝地區推出服務。

東南亞叫車平台Grab昨天宣布，計劃與文遠知行合作在新加坡推出自動駕駛汽車服務。聲明表示，新加坡陸路交通管理局（LTA）指定Grab在榜鵝地區的兩條固定路線上運營文遠知行的自動駕駛汽車。這項服務初期將涵蓋11輛汽車，車型為五人座GXR和八人座Robobus。

文遠知行本月初在其微信公眾號表示，旗下首批Robotaxi GXR已抵達新加坡並開始測試，這是此類自動駕駛車型首次落地東南亞。當時，該批Robotaxi GXR在新加坡南洋理工大學自動駕駛測試與研發中心進行模擬道路測試，以評估車輛在新加坡公共道路條件下的性能與安全性。

小馬智行也在同日宣布，將與新加坡計程車公司康福德高合作，計劃率先在榜鵝地區推出固定路線的自動駕駛出行服務。在獲得監管部門批准後，該服務預計將在未來幾個月內正式啟動。

小馬智行表示，與康福德高自去年7月達成戰略合作，雙方今年3月在廣州率先開啟自動駕駛服務項目。