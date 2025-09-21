騰訊：強化投資AI晶片力道

騰訊集團高級執行副總裁湯道生在2025騰訊全球數位生態大會主峰會上表示，騰訊將持續強化AI能力，同時加大在AI晶片領域的投入力度，「AI能力是我們特別關注且投入巨大的領域，我們的態度非常明確，以人為本，圍繞人用好人工智慧，打造最好用的AI。」

湯道生還透露，「不同大模型應用場景對晶片配置的需求存在差異，騰訊聚焦軟體、模型與數位化技術，將以開放心態與各類晶片廠商合作，針對不同場景篩選最優硬體，進而打造適配性更強的模型與工具。」

澎湃新聞報導，針對外界高度關注的算力問題，騰訊集團副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬宣布，目前騰訊已全面適配主流國產晶片，並積極參與和回饋開源社區。與此同時，軟硬體協同的全棧優化是騰訊雲的長期戰略方向，公司將透過異構計算平台的軟體能力，整合不同類型晶片，為使用者提供高性價比的AI算力服務。

談及AI領域的投資回報，湯道生透露：「部分產品已經盈利，另外有部分產品仍處於投入階段，我們會持續抓住市場帶來的新機遇。」

湯道生表示，AI相關的收入增長相當顯著 。作為一個雲服務廠商，AI浪潮對雲基礎設施（infra）的拉動作用毋庸置疑；在模型與AI代理（AI Agent）領域，也打造出非常多客戶案例，這也進一步帶動收入增長。

他補充，在AI晶片領域，已看到需求爆發式增長，因此過去幾年持續加大投入。

此外，C端用戶對人工智慧的需求同樣明確，用戶價值清晰可見，未來會繼續深耕這一領域。