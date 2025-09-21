陸龍頭廠分拆子公司 紫金黃金29日在港上市

在全球金價頻創新高的背景下，大陸最大黃金生產商紫金礦業分拆子公司─紫金黃金國際有限公司到香港上市，將於9月19日至24日招股，預計9月29日在香港聯交所掛牌上市，預計募資約250億港元（約新台幣972億元），有望成為港股今年來第二大IPO案。

紫金礦業赴港上市 財新網報導，紫金黃金國際公司本次為固定價格發行，每股設71.59港元。基礎發行股數為3.49億股，約占發行後總股本的13.3%；此外還可超額配售5,234萬股，最多可發行4.01億股，約佔發行後總股本的15%。

本次發行基礎募資規模約250億港元，超額配售權全部行使後募資規模則可達約287億港元，有望成為今年繼寧德時代之後，港股第二大IPO。如全部行使超額配股，紫金黃金國際預期IPO掛牌前的總市值規模在1,916億港元。

根據公告，募資規模中的50.1%將在未來五年內用於升級建設現有礦山，三分之一用於結算哈薩克Raygorodok金礦的收購對價。

報導指出，借助此輪港股和A股的金屬板塊大行情，至2025年第3季度，母公司紫金礦業以超過950億美元的總市值首次躋身全球第三大，僅次於必和必拓與力拓集團。

華夏時報報導，有接近交易的市場人士表示，黃金資產估值預期水漲船高，資本市場願意為資源型公司高位買單；匯生國際資本黃立冲認為，紫金黃金國際高估值IPO，核心推力來自黃金的避險邏輯。