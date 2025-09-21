小米新手機25日亮相 叫陣i17
繼iPhone 17系列12日開放預售、華為新款三折疊Mate XTs非凡大師同日正式開售，小米也預計在25日發布小米17系列，在系列編號上直接跳過16，與上代相比又提前一個月發布，全面對標iPhone 17。
小米品牌總經理總經理盧偉冰近日在社群媒體公告，全新小米17系列會在9月發布，包括小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。他表示，這將是小米手機數字系列史上最重大的一次躍遷，也比上代又提前一個月發布。
「iPhone 17系列的成功大家都看到了，但我們依然很有信心，才會同代同級地直面iPhone」，盧偉冰強調，這次不僅僅是底層技術，還將給手機帶來點不一樣的新東西，「不然大家可能會覺得當下的手機產品有點無聊了」。
