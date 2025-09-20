大陸國產柔性OLED手機螢幕占比已超六成 下一步向高階要盈利

據群智諮詢（Sigmaintell）研報，2025年上半年，全球柔性OLED手機螢幕出貨量近3億片，年增5.2%。大陸面板廠商柔性OLED手機螢幕的出貨量約1.9億片，年增7.7%，在全球的市占增至62.3%。下一步大陸國產柔性OLED螢幕要向高階營利，加碼價值競爭，護眼、高刷和折疊是方向。

群智諮詢（Sigmaintell）研報指出，京東方、天馬的柔性OLED手機螢幕上半年出貨量分別約7100萬片和4320萬片，年增10.3%和15.6%，在全球的市占居第二、第三位，與排在首位的三星的差距縮小。

第一財經日報報導，深天馬和OPPO於19日聯合推出在暗光環境下亮度低至1尼特的護眼OLED手機螢幕，雙方還簽約建立聯合實驗室。此次合作折射出大陸國產OLED螢幕正加碼價值競爭，護眼、更新率成為技術趨勢，折疊將是今後發展的形態之一。

天馬OLED研發中心產品開發部負責人楊康表示，護眼、通透、更新率是OLED手機螢幕的技術趨勢。天馬透過無頻閃、低藍光、暗場亮度降低等技術，讓OLED螢幕更護眼。更新率方面， OLED手機螢幕的更新率可達240Hz，使畫面更流暢。

今年，兩折、三折手機迭出。楊康說，折疊是今後OLED屏的重要發展形態之一，折疊手機市場每年穩定增長。天馬已量產左右折、上下折的柔性OLED屏，接下來柔性OLED折疊屏將持續反覆運算、做大銷量，拓展更多下游客戶。

目前柔性OLED螢幕九成用於智慧手機，天馬市場部負責人劉慶全透露，未來天馬也將把柔性OLED螢幕應用於車載、IT領域，預計明年會推出柔性OLED車載顯示產品。

談及如何讓柔性OLED業務儘快實現盈利，劉慶全認為，隨著技術創新、材料大陸國產化、設計優化和工廠效率提升，未來大陸國產OLED螢幕的盈利水準還有提升空間。

提升大陸國產OLED螢幕的競爭力，產業鏈協同是關鍵。OPPO副總裁、硬體工程事業部總裁劉暢透露，護眼OLED手機螢幕是與天馬聯合研發，並有定製產線。天馬執行副總裁姜華瑋也透露，結合了OPPO的演算法技術及天馬的材料開發、演算法技術。大陸國產OLED螢幕還在推進OLED發光材料的國產化，提升螢幕和終端產品競爭力。

京東方、維信諾、TCL華星都在布局8.6代柔性OLED或印刷OLED生產線，以把握OLED在IT、車載等中尺寸顯示領域的機會。天馬也有考慮8.6代柔性OLED生產線布局的事宜，然而由於行業沒有統一技術路線，相關事項尚無定論。