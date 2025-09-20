快訊

華為全球創新產品發表會 WATCH GT 6 系列領銜登場

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
華為。（路透）
華為20日宣布，在法國巴黎舉辦全球創新產品發表會，以「Ride the Wind」為主題，亮相全新HUAWEI WATCH GT 6系列、HUAWEI WATCH Ultimate 2以及HUAWEI WATCH D2等多項穿戴裝置。同場亮相的還有HUAWEI nova 14系列、HUAWEI FreeBuds 7i與HUAWEI MatePad 12 X等穿戴與平板新品。

華為表示，HUAWEI WATCH GT 6系列以「Ride the Wind」詮釋運動體驗，帶來最長可達21天的續航表現，並提供更加精準的定位能力。搭載全新玄璣感知系統，可實現更快速、更準確且更全面的運動健康監測，為使用者打造全方位的智慧守護。包括騎行模式首度引入騎行模擬功率功能，無需專業功率計，即可掌握騎行功率表現，實現進階騎行體驗。高爾夫模式新增高解析球道地圖，協助球友制定擊球策略，精準出桿。滑雪模式則結合精準定位與完整數據，提供兼具專業性與趣味性的滑雪新體驗。

HUAWEI WATCH Ultimate 2是業界首款支援150米潛水且具備音訊功能的智慧手表，搭載海豚聲納通訊技術，可於水下30米範圍內實現手表間訊息發送接收，並支援60米範圍內一鍵SOS求救功能，讓水下通訊更高效、深海探索更安心。HUAWEI WATCH D2則推出全新星雲藍配色，在血壓監測上新增單次定時測量提醒與連續定時測量提醒，結合單次測量與動態血壓監測，打造更完整的監測體系，滿足不同使用者的血壓管理需求。

至於HUAWEI MatePad 12 X平板電腦的柔光版搭載超清護眼雲晰柔光螢幕，進一步提升辦公、學習與創作體驗。搭配全新HUAWEI M-Pencil Pro，筆尾按壓一步開啟華為筆記，側旋筆刷還原畫筆旋轉效果。

