加拿大要哭哭惹！大陸轉而向澳洲訂購9船油菜籽

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸8月宣布對原產於加拿大的進口油菜籽徵收75.8%的保證金後，已找到替代來源。大陸央企中糧集團已訂購9船的澳洲油菜籽，每船規模為6萬噸，所有貨物計劃在今年11月至明年1月之間裝運。圖大陸國家主席習近平於2025年7月15日上午在北京人民大會堂會見澳洲總理艾班尼斯。新華社
大陸8月宣布對原產於加拿大的進口油菜籽徵收75.8%的保證金後，已找到替代來源。大陸央企中糧集團已訂購9船的澳洲油菜籽，每船規模為6萬噸，所有貨物計劃在今年11月至1月之間裝運。消息人士還稱，此次採購價含運費低於每噸600美元（新台幣1.8萬元）。

分析指出，大陸加購澳洲油菜籽的行動，顯示在中加貿易談判持續僵持之際，大陸有能力尋找替代供應源。澳洲是繼加拿大之後的世界第二大油菜籽出口國，但自2020年以來一直被大陸市場拒之門外，主因是產品未能滿足大陸的進口標準。

路透報導，此次採購總量達54萬噸，相當於大陸去年油菜籽進口總量的8%左右。瞭解相關交易的澳洲農產品經紀商透露，所有採購的油菜籽計畫於11月至明年1月期間裝船。消息指出，這是大陸企業典型的採購操作模式，採取低調行動，從澳洲幾家主要貿易公司採購9船貨物。

‌澳洲總理艾班尼斯（Anthony Norman Albanese）於今年7月訪陸之際，中澳油菜籽貿易僵局迎來重大突破。路透報導，澳洲農業領域的兩位知情人士透露，雙方達成協議，澳洲先向大陸試運5批油菜籽，總量15萬至25萬噸，為五年貿易凍結畫上句號。

8月中旬，兩名貿易商指出，在中方對加拿大油菜籽採取臨時措施後，中糧集團很快訂購了一批約5萬噸的澳洲油菜籽，這批作物預計於10月上市。

據這兩名直接瞭解該交易情況的消息人士透露，中方此次採購的油菜籽預計於11至12月裝運，目前雙方正在就更多交易進行商談。消息人士還稱，此次採購價含運費低於每噸600美元。

一名新加坡貿易商表示，從大陸油菜籽的壓榨利潤來看，目前這個價格非常划算，即將運往大陸的這批油菜籽來自澳洲新季作物，未來幾個月就將迎來收穫季。他說，「這批貨物運抵大陸的時候大概是12月底或明年年初。」

荷蘭合作銀行數據顯示，過去12個月，澳大洲油菜籽的最大出口市場是歐洲，占該國油菜籽出口總量的63.5%，亞洲市場占比為36%。

南華早報報導，一名行業知情人士表示，澳洲無法滿足大陸對油菜籽的全部需求，但仍能提供相當可觀的出口量。該消息人士還提到，儘管歐盟目前仍是澳洲油菜籽的主要出口目的地，但出口流向可能會根據價格和需求進行調整。而且向大陸出口時，還能節省部分運費成本，「甚至可能為澳洲種植戶帶來更高的經濟回報。」

經過近一年的調查，大陸商務部於8月12日發布公告，認定原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，自8月14日起對所有加拿大公司徵收75.8％的保證金。

加拿大環球郵報報導，中方徵收臨時保證金後，加拿大油菜籽出口成本飆升，迅速失去了大陸這個規模達49億美元的全球第二大市場。加拿大西部地區4萬名油菜籽種植戶人均損失數萬美元。

