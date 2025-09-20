小米空調宣布10年包修！同業酸：先把召回的11萬輛車修好

小米集團總裁盧偉冰19日晚間在直播中宣布，米家空調正式推出「10年免費包修」服務。只要在2025年1月1日起完成首次安裝的米家空調都能升級10年免費包修服務。不過大陸空調界龍頭格力電器市場總監朱磊，在微博上發文反酸，「敢拍胸脯是好事，但何妨先把眼前的11萬輛車修好，再來拍胸脯呢？」

快科技報導，盧偉冰指出，當產品出現品質問題，小米提供整機包修、上門服務免費、人工免費、檢測免費、更換配件免費、加氟免費等，真正做到全免費、真包修。

盧偉冰表示，空調行業中的「10年免費包修」普遍只針對掛機空調，由於中央空調使用周期更長、維修難度更大行業中很少有人做10年，而小米這一次的10年免費包修」涵蓋掛機、櫃機、中央空調做到了全品類覆蓋。

之前在微博上與小米開啟「口水戰」的朱磊，又發表了自己的看法：「10年免費包修是承諾，10年不用修才是實力。」

朱磊強調，2021年格力首家提出「10年免費包修」時，產品已經30年市場驗證。10年免費包修的提出，正是基於不斷精進的產品品質，和持續下降的售後故障率。「孔子說，先行其言，而後從之。大件召回小轎車，小件召回充電寶。敢拍胸脯是好事，但何妨先把眼前的11萬輛車修好，再來拍胸脯呢？」

盧偉冰今年4月曾發文，稱小米空調以2030年大陸市場「數一數二」為目標，顯示了小米在空調領域的野心。

大陸專注家電、家居零售數據的奧維雲網，日前公布今年7月大陸空調市場市占率，前3名依然為美的、格力、海爾，美的以29%市占居首，格力以17%的市占位列第二，海爾以15%的市占排名第三。

朱磊所指的「11萬輛車」，是指小米最近針對小米汽車SU7所發出的大規模召回，涉及116887輛標準版SU7。根據召回公告，部分SU7在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。