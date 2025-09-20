專利互換與內卷破局！隆基、晶科兩大光電龍頭握手言和

大陸兩大光電龍頭在今年初鬧得轟轟烈烈的專利戰，終於落下帷幕。隆基綠能與晶科能源，共同發布關於達成專利訴訟和解的聯合聲明，表示雙方同意結束在全球範圍內正在進行的全部專利糾紛法律程序，並就雙方各自持有的部分核心專利的交叉授權許可達成相關商業安排。

雖然聲明並未提及具體技術名稱，但據先前雙方互告的專利內容和業內人士推斷，隆基綠能和晶科能源很大機率就BC及TOPCon相關專利達成和解，使得雙方技術專利可以互相授權使用，且在內卷嚴重的當下破局。

界面新聞報導，聲明表示，本次和解及專利授權，體現了雙方尊重智慧財產權、尋求合作共贏的良好意願，也為行業樹立了長期可持續智慧財產權夥伴關係的典範，且「兩家公司將繼續加大新技術研發，加速先進技術的商業化與應用創新，並在未來探討更深層次的合作。」

聲明提及，當前光電行業逐步從價格競爭轉向以技術創新驅動的高品質發展階段。有業內人士表示，達成和解，有利於兩家龍頭企業技術和產品創新，在內卷嚴重的當下破局。

隆基綠能與晶科能源頻繁的專利糾紛，主要始於去年下半年，並在今年初愈演愈烈。雙方以專利侵權，將對方告上法院，官司從大陸打到澳洲。

近兩年，隨著技術的發展和業內對於智慧財產權重視度的提升，光電行業專利糾紛明顯增加，但最終多以和解告終。

不過專利糾紛很多時候並非一定尋求最終結果，而是一種商業策略，透過智慧財產權限制競品企業的商業競爭力，尤其在國外市場，客戶在選擇合作方時會考慮其是否有訴訟風險。

TOPCon和BC同屬新一代光電電池技術，為近兩年光電企業重點致力的技術方向。

晶科能源為TOPCon龍頭，今年上半年財報顯示，累計申請專利數超5500項，其中發明專利占比達75%。同期，晶科能源專利費人民幣0.14億元，年增長近50%。2025年底前，晶科能源預計形成40到50 GW高功率TOPCon產能。

除TOPcon外，晶科能源也想發展BC技術。自去年以來，市場頻傳晶科能源也將涉足BC產品生產，該公司曾表示將持續加大BC技術研發投入，並已搭建了BC研發生產線。上半年財報中，晶科能源透露，新型BC電池最高轉換效率達27.2%。

隆基綠能更早押注BC技術發展，該公司已授權專利數量3500多項， 擁有BC電池組件專利480項。截至6月末，隆基綠能HPBC2.0自有電池產能達24 GW。同樣，該公司也有一定的TOPCon產能。