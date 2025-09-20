從搶劫到雙贏 紐時：中國以TikTok換更多談判空間

快訊

中央社／ 台北20日電

美國總統川普宣布與中國達成TikTok協議。紐約時報分析，多年來中國都譴責美國要求TikTok出售美國業務是「光天化日下搶劫」，現在中國官媒稱此項可能達成的協議是「雙贏」，因為中國希望在關稅、科技和台灣議題換取更多談判空間。

紐約時報19日報導，華府智庫史汀生中心（StimsonCenter）中國項目主任孫韻形容，中國「還有更重要的事要做」。她說，「如果中國能用這些小小的讓步來換取積極的氛圍和更好的中美關係，他們就會願意這麼做」，她指的是TikTok。

報導表示，TikTok可能一直是中國討價還價的籌碼。與中國其他問題相比，如美國出口管制和關稅，TikTok的命運顯得微不足道。出口管制和關稅可能會限制中國的經濟和科技發展。

報導表示，TikTok的推薦演算法也不再那麼新穎，因此對中國領導層的重要性不如5年前般高。美國雪城大學中國研究中心主任古爾基耶夫（DimitarGueorguiev）表示，這些因素都使TikTok成為「一個可以犧牲的讓步」。

古爾基耶夫說，「中國官員讓這個問題惡化多年，把它放著成為一個問題，有朝一日解決時以緩解來自美國的壓力。」現在達成協議的成本比談判開始時低，同時仍然能展現最大的妥協。

報導又指，在中國的盤算中，現在正是打TikTok牌的時機。中國憑著對關鍵礦產的掌控，認為自己在與川普的會晤中擁有最大的籌碼。

北京清華大學著名經濟學家李稻葵表示，「中方更有經驗及容忍度更高，策略性也更強」，中國知道美國想要什麼，也了解川普的談判風格。

報導表示，為了吸引川普，中國可以承諾購買更多美國大豆，川普曾公開表示希望中國這樣做，或中國可以購買波音飛機。

但中國需要迅速採取行動兌現任何類似承諾。今年美國大豆收成已近尾聲，波音訂單也很快被填滿。中國領導人與像川普這樣難以預測的人談判時，也面臨真正的風險。

孫韻表示，中國明白需要達成貿易協議才能為川普訪中鋪路，而且中國希望確保協議不會輕易改變。如果協議改變，對中國領導人是羞辱。

TikTok 川普 中美關係

