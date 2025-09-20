正面迎戰蘋果iPhone 17！小米盧偉冰：十一期間就能拿到小米 17

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為了正面迎戰蘋果iPhone 17，小米新機「跳過16系列」直接變成「小米 17系列」，小米集團總裁盧偉冰，在談到新機的發售時間時表示，一定會讓大家在十 一期間，拿著小米 17 系列手機去旅行拍照。

IT之家報導，盧偉冰19日晚間直播中還稱，小米 17 標準版是「史上最強的標準版」，加量不加價。兩款 Pro 系列的價格「在人民幣 5000元 到 6000元，人民幣6000元 到 7000元，再往上，我覺得一定要上探」。

小米 17 系列採用了新的大矩形後置鏡頭模組，配有背屏，一眼看起來像是搭載後置雙攝。盧偉冰解釋稱，小米 17、小米 17 Pro、小米 17 Pro Max 都是三攝，有一個超廣角鏡頭採用下沉的設計。

盧偉冰還稱，小米數位系列叫影像旗艦，影像絕對不會妥協。

至於為何小米要跳過16系列命名，直接以17系列命名？盧偉冰先前表示，小米從5年前開始就向最偉大的對手蘋果公司學習，「迄今，蘋果依然非常出色。 iPhone 17 系列的成功大家都看到了，但我們依然很有信心，才會同代同級地直面 iPhone」。

小米董事長雷軍也信心十足表示：「小米 17 系列，產品力跨代升級，全面對標 iPhone，正面迎戰！」

搜狐網分析，從市場行銷角度看，直接與iPhone 17同期對標，小米想在消費者心中建立了與蘋果平起平坐的心理定位。這種心理暗示的價值，遠超過任何廣告投放。

此外「全面對標iPhone」不僅是口號，更是小米高階化戰略的必然選擇，因為高階市場是手機行業利潤最豐厚的領域，而蘋果一直是這個領域的絕對霸主，尤其蘋果拿走了全球智慧手機市場超過70%的利潤，小米要想實現真正的全球領先，必須在高階市場與蘋果正面交鋒。

小米不是第一個「對標成癮」的企業。早期大陸國產手機集體「學蘋果」，OPPO學外觀、VIVO學拍照，最後只有華為靠自研晶片殺出了一條血路。

