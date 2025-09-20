川習通話TikTok解套？字節跳動發公告：將按大陸法律要求推進工作

在美國總統川普與大陸國家主席習近平，19日晚間完成通話後，字節跳動在20日凌晨就 TikTok 問題發布了一則公告，「字節跳動將按照大陸法律要求推進相關工作，讓 TikTok 美國公司繼續服務好廣大美國用戶。」

路透報導，川普表示，他稍早與習近平通話近2小時，雙方同意TikTok協議，相關進展順利。川普表示，貿易、芬太尼和俄烏戰爭等議題將會取得正面進展。

這是川普重返白宮、對大陸加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話，希望敲定讓熱門短影音應用程式TikTok繼續在美國營運的協議，並針對貿易進行商討。兩人上次通話是在今年6月。

北京最終批准雙方本周稍早達成的框架協議，這是川普保持TikTok開放所需掃清的障礙之一。美國國會先前下令，如果TikTok的美國資產不被大陸所有者字節組跳動出售，美國用戶必須在2025年1月前停止使用TikTok 。

大陸的聲明並未提及就TikTok達成正式協議。大陸政府在聲明中表示：「大陸在TikTok問題上的立場很明確：大陸政府尊重有關公司的意願。」該聲明呼籲對大陸企業實行非歧視性待遇。

在回答美國或大陸是否會控制該應用程序演算法的問題時，川普表示，「一切都在制定中。我們將進行非常嚴格的控制。」當被問及美國政府是否會控制董事會席位時，川普表示，「我們將會宣布。」

他還提出了美國政府可能收取一定費用，以協助達成維持TikTok的協議的可能性，但他補充說，此類條款「尚未完全協商」。華爾街日報報道稱，這將是一筆數十億美元的費用。

川普拒絕執行 TikTok 法律，因為他的政府正在尋找新的所有者，他擔心禁止該應用程式會激怒 TikTok 龐大的用戶群並擾亂政治交流。

大陸央視新聞先前報導，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，大陸政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合大陸法律法規、利益平衡的解決方案。

大陸商務部新聞發言人何亞東還曾強調，關於TikTok問題，中方立場是一貫的，反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。

川普於9月16日簽署行政令，將TikTok禁令執行寬限期延長至12月16日，這是自2024年12月以來的第四次延期。根據美國「不賣就禁」法律的最初規定，字節跳動必須在2025年1月19日之前出售TikTok美國業務。