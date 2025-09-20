快訊

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

別再用了！Office 2016、2019將全面終止支援 微軟喊話企業「速速升級」

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

聽新聞
0:00 / 0:00

字節跳動：按中國法律推進相關工作 讓TikTok繼續服務好廣大美國用戶

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
字節跳動對川習通話確認TikTok出售框架，發文表示將按照中國法律要求推進相關工作。 （路透）
字節跳動對川習通話確認TikTok出售框架，發文表示將按照中國法律要求推進相關工作。 （路透）

在大陸國家主席習近平美國總統川普昨晚進行通話，並就TikTok出售問題進行溝通後，TikTok的母公司字節跳動在今天凌晨零時剛過不久，就在其徵信公眾號上發出簡短訊息回應，回應文字稱，「感謝習近平主席和川普總統對TikTok的關心。字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。」

川普與習近平昨晚依約定進行通話，這是中美元首今年以來第三次通話，兩人上一次通話是在6月5日。

在昨晚約十一時由新華社發出的兩人通話的中方新聞稿中，習近平表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

而川普則表示，美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，並妥善解決TikTok問題。

字節跳動在新華社稿發出約一個半小時後，在其官方微信公眾號上披露如上簡短訊息。

由大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特在西班牙馬德里就TikTok問題達成的協議框架，TikTok在美國的控制及營運權，將從母公司字節跳動移交給一個由幾個美國投資人組成的聯合集團，字節跳動保留的TikToK美國版持股將不超過兩成。

美國 TikTok 川普 習近平 字節跳動

延伸閱讀

從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

川普告紐時索賠逾4500億 法官駁回批訴狀不恰當

川習通話 兩人約定亞太經合會上會面

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

相關新聞

川習通話TikTok解套？字節跳動發公告：將按大陸法律要求推進工作

在美國總統川普與大陸國家主席習近平，19日晚間完成通話後，字節跳動在20日凌晨就 TikTok 問題發布了一則公告，「字...

不如官方宣傳耐刮？中國iPhone 17 Pro 傳剛上市就頻出現刮痕

彭博資訊報導，在iPhone 17系列19日於中國開賣當日，就有許多消費者在社群媒體上傳背面刮傷的照片，使蘋果這款招牌產...

字節跳動：按中國法律推進相關工作 讓TikTok繼續服務好廣大美國用戶

在大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚進行通話，並就TikTok出售問題進行溝通後，TikTok的母公司字節跳動在今天凌...

京台科技論壇 喊產業融合

由兩岸企業家峰會支持的第28屆京台科技論壇，19日在北京亦莊開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞時喊話，共同探索兩岸科技產...

陸持有美債探17年低點 7月降至7,307億美元 仍是全球第三多

中國大陸持續減持美國國債，美國財政部最新公布數據顯示，大陸在7月減持美國國債257億美元至7,307億美元，為 2008...

華為攻碳化矽 概念股飆

華為近日公布兩項涉及碳化矽散熱的專利，帶動大陸相關概念股上漲，多家公司在投資者互動平台就散熱領域布局做出回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。