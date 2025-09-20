字節跳動：按中國法律推進相關工作 讓TikTok繼續服務好廣大美國用戶

在大陸國家主席習近平與美國總統川普昨晚進行通話，並就TikTok出售問題進行溝通後，TikTok的母公司字節跳動在今天凌晨零時剛過不久，就在其徵信公眾號上發出簡短訊息回應，回應文字稱，「感謝習近平主席和川普總統對TikTok的關心。字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。」

川普與習近平昨晚依約定進行通話，這是中美元首今年以來第三次通話，兩人上一次通話是在6月5日。

在昨晚約十一時由新華社發出的兩人通話的中方新聞稿中，習近平表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

而川普則表示，美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，並妥善解決TikTok問題。

字節跳動在新華社稿發出約一個半小時後，在其官方微信公眾號上披露如上簡短訊息。

由大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特在西班牙馬德里就TikTok問題達成的協議框架，TikTok在美國的控制及營運權，將從母公司字節跳動移交給一個由幾個美國投資人組成的聯合集團，字節跳動保留的TikToK美國版持股將不超過兩成。